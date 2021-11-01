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社會 社會焦點 保障人權

4屁孩半夜「左手換右手」遮牌　故意超速給測速桿拍...吃4萬罰單

▲4名國中生因半夜睡不著，突發奇想要測試超速桿有無功能，竟用手遮車牌來回超速。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲4名國中生因半夜睡不著，突發奇想要測試超速桿有無功能，竟用手遮車牌來回超速。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市4名就讀國中的青少年，日前半夜2點多相約騎車外出夜遊，行經苗栗市英才路與文發路口時，想測試固定式照相桿準不準，竟輪流騎車故意超速，先用左手遮車牌再用右手遮，還連續來回騎2次；直到警方10月初彙整違規照片時，赫然發現這離譜行為，經35天的調查，終於找到人並開出10張、金額近4萬元罰單。

警方表示，苗栗縣警察局9月時查獲機車口罩遮蔽號牌後，10月9日在彙整苗栗市英才路與文發路口固定式測速照相桿違規採證照片時，赫然發現9月24日有機車違規超速，附載乘客先用左手遮蔽號牌，不到3分鐘之久，相同車輛、地點及乘客，再用右手遮蔽號牌，警方察覺應該是蓄意行為。

▲警方對這些青少年一口氣開出10張罰單，處罰近4萬元罰鍰，這些小屁孩也直呼再也不敢了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方對這些青少年一口氣開出10張罰單，處罰近4萬元罰鍰，這些小屁孩也直呼再也不敢了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗警方成立專案小組，經人員過濾35天路口及住家監視器，發現除了該違規車輛外，還有2輛機車附載乘客在路旁小山坡空地予以加油助興，警方逐一比對影像內容，全盤查出違規及助興車輛號牌。但因3輛機車登記地址尋找人、車，發現住家位處偏僻、道路狹窄，經警方白天及夜晚多次前往查訪均無人回應，此時查處作為陷入瓶頸。

專案人員表示，1禮拜後辦案人員隨口與同事聊起本案3部機車所有人；不料，該同仁當下表示其中1名車主為FB好友，透過電話聯繫上該車主，進而電話聯繫其他2部機車所有人，查出現在居住地址。警方也針對4位未成年少年依法開出10張罰單（4張無照駕駛、2張遮蔽車牌、2張超速及2張載運人客不穩妥行駛時顯有危險）等違規行為，必須處罰近4萬元罰鍰，違規人直言只是深夜無聊，並覺得好玩就要付出慘痛代價，直呼下次不敢了。

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