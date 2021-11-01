美贈莫德納規劃「第14輪第二劑」　BNT第二劑校園接種要發意願書

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

美國再贈台灣150萬劑莫德納，中央流行疫情指揮中心今表示，莫德納經過解凍和7天檢驗，會趕不及第13輪，規劃在第14輪開放施打，先以第二劑為主，未來是否提供第一劑或混打，還在評估當中。而針對校園接種第二劑BNT，會再發放意願書調查。

美國政府繼今年6月20日捐贈我國250萬劑Moderna疫苗，10月31日宣布捐贈我國第二批150萬劑Moderna疫苗，於11月1日下午由華航專機順利運抵臺灣桃園國際機場，並於完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

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針對開放施打時間，莊人祥表示，莫德納經過解凍和7天檢驗，會趕不及第13輪，規劃在第14輪開放施打，先以第二劑為主。BNT第二劑校園接種方面，則還要發放意願書調查。

第13輪疫苗開放BNT和AZ第一、二劑預約，BNT第1劑符合資格對象為12歲以上（2009/11/5(含)前出生）；BNT第2劑是10/8(含)前已接種BNT第1劑18歲以上（2003/1231(含)前出生）。BNT預約時間為11/3上午10時至11/4中午12時，施打期間則是在11/5~11/12。

AZ第1劑為50歲以上(1971/12/31(含)前出生）；AZ第2劑是8/27(含)前已接種AZ第1劑18歲以上（2003/11/5(含)前出生），預約時間為11/3下午2時至11/4中午12時，施打期間則是在11/5~11/12。