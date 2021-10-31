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一個月剩啪啪1次！「26歲妻性冷感」他忍到崩潰：女生這麼沒性慾？

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲老婆26歲卻性慾低下。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃可昀／綜合報導

性生活也是影響到夫妻感情的因素之一，甚至有可能因為床事不合導致婚姻破裂！一名人夫苦訴，老婆今年26歲，自從結婚後性慾明顯下降，讓他忍得快崩潰，PO文問其他過來人「女生在20幾歲的時候真的會這麼沒性慾嗎？」

原PO在爆料公社APP表示，與老婆結婚第一年幾乎天天性行為，最少也2天一次；到了第二年減少成一周3至4次；第三年只剩下一周1至2次；如今單位更是要以「月」來計算，常常一個月還恩愛不到一次，令他實在無處發洩，忍得非常辛苦。

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▲▼示意圖,分手,吵架,暴力,情侶,男女,情人,關係,破裂,情感,男朋友,戒指,關心,哭,婚姻,離婚。（圖／123RF）

▲網友猜測是膩了，要找方法提高性慾。（示意圖／123RF）

原PO透露，夫妻倆目前還沒生小孩，所以沒有帶小孩太累，或是生完性慾降低的問題，「我相信她沒有給我戴綠帽，但是她也真的沒有什麼顧小孩或是做家事的壓力」，才結婚3年就一個月啪啪不到1次，明明兩人都還很年輕，「每況愈下的性慾真的讓我很難受！」

網友點出，男性20多歲確實處於性慾正高峰，但女性的性慾高峰期來得比較晚，約落在30至40歲，夫妻可以嘗試一些變化提升雙方意願，「等到你下降時，換她如狼似虎，吃人不吐骨」、「40歲你就知道了，到時換她上來抱怨」、「26歲 每天都很飛天好嗎，但你們結婚了，可能膩了，可以試看看其他地方之類的」、「生完孩子真的沒性趣，即使婚前多麼性愛瘋狂，生完孩子真的會變成性冷感」、「應該是感覺就像在做功課吧！可以想新花樣刺激老婆感官。」

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