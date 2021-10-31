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台中南天宮偕民眾黨巡迴中部贈物資　中興合作社捐公益金

▲台中南天宮及台灣民眾黨合作進行濟助弱勢物資活動。（圖／台灣民眾黨南投縣黨部提供）

▲台中南天宮及台灣民眾黨合作進行濟助弱勢物資活動。（圖／台灣民眾黨南投縣黨部提供）

記者高堂堯／南投報導

疫情威脅尚存、秋意漸濃，但社會溫情猶在：台中東區南天宮關帝廟為慶祝70週年宮慶，與台灣民眾黨中彰投黨部合作發放5萬斤白米、麵線等物資，幫助苗中彰投各地區公所低收入戶及弱勢團體；中興員工消費合作社則分別致贈多個公益慈善團體3至7萬元善款，表達關懷社會弱勢團體之意。

「2021辛丑年台中東區南天宮關帝爺慈善愛心白米及麵線計5萬斤佈施祈福活動」，由台中南天宮主委吳光雄率領該宮慈善團隊，及台灣民眾黨中彰投黨部，自24日起搭乘「愛心大卡車」，親赴苗栗銅鑼鄉、南投草屯鎮、彰化社頭鄉，以及台中東區、南區、北區、太平區，捐助白米、麵線、礦泉水、口罩等物資，預計於11月3日結束行程。

▲台中南天宮及台灣民眾黨結、中興員工消費合作社分別進行濟助弱勢物資活動。（圖／台灣民眾黨南投縣黨部、中興員工消費合作社提供）

▲▼台中南天宮及台灣民眾黨合作進行濟助弱勢物資活動。（圖／台灣民眾黨南投縣黨部提供）

▲台中南天宮及台灣民眾黨結、中興員工消費合作社分別進行濟助弱勢物資活動。（圖／台灣民眾黨南投縣黨部、中興員工消費合作社提供）

廟方指出，本次濟助對象以各地區公所所臚列之低收入戶及邊緣戶等個人及弱勢團體為主，計有5000戶受惠，先前在9月份已辦理首次捐助全國多個弱勢團體及老人院、養護之家愛心物資活動，本次則在11 月份進行第二波佈施白米及麵線等物資；團隊除親自蒞境佈施並祈求地方平安及疫情早日滅除，也誠摯感謝企業功德主、參與佈施功德信眾及各政黨派慈善團隊共同參與，希望能把物資發送給真正需要的弱勢家庭及團體、學校。

▲中興員工消費合作社捐贈社福團體善款。（圖／中興員工消費合作社提供）

▲中興員工消費合作社捐贈社福團體善款。（圖／中興員工消費合作社提供）

中興員工消費合作社辦理的「110年度致贈公益補助金-關懷弱勢活動」，則在26日登場，由該社理事主席林瑞峰等人代表全體社員，前往南投縣心理衛生協進會、營南社區發展協會、內興里社區發展協會、南投縣樂活農業發展協會、親愛音樂文化基金會、創世基金會草屯分院、南投縣麻煩小天使協會、私立南投仁愛之家等處，致贈每個團體3至7萬元公益金。

林瑞峰表示，因新冠肺炎疫情衝擊，社會上許多弱勢團體接受捐助、募款活動紛紛延後或取消，捐款數減少許多，也讓運作受到影響；中興員工消費合作社每年都於歲末送暖、致贈公益金，今年也希望能讓弱勢團體獲得些許幫助，並拋磚引玉，鼓勵更多民間善心投入更多公益活動。
 

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