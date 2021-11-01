喊話各縣市政府注意　醫揭「現在最要緊事」：否則麻煩了

記者陳俊宏／綜合報導

台灣持續大規模接種疫苗，衛福部草屯療養院醫師沈政男建議，想辦法取得最好的保護力，否則到了明年1、2月解封，當抗體下滑，而你的保護力原本就不高，那麼事情就麻煩了。對於春節返台潮，他也提醒地方政府要注意。

本土連6天+0，沈政男10/31在臉書說，現在最要緊的事情是，春節期間的防疫旅館到底還缺多少？如果你要放鬆檢疫，改成「10+4」或什麼，那就整體考慮完整配套，而不是只為了春節檔期來做，過了又回到14天旅館檢疫。

沈政男強調，放鬆檢疫，就一定會增加病毒漏進來的風險，這是非常簡單的科學，你們是不是應該把可能的劇本寫出來，讓大家看看願不願意承擔？他是建議，如果只是旅館不夠，那就趁著現在趕緊生出來啦！

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▼台灣COVID-19疫苗最新接種人口涵蓋率72.34%。（圖／記者屠惠剛攝）

沈政男指出，縣市地方政府尤其要注意，如果你們自己辦得到，就多準備一些檢疫房間，維持14天旅館檢疫，否則如果病毒漏進社區，事情就會很麻煩。

沈政男提到，在疫苗方面，他依然建議大家，想辦法取得最好的保護力，否則到了明年1、2月解封，當抗體下滑，而你的保護力原本就不高，那麼事情就麻煩了，重症保護力或許還能維持，但輕症保護力就是一定會下滑！

交通部長王國材表示，初步統計明年春節返國人數約4萬人，現在正在做最後確認；衛福部正在研議，將14天都住防疫旅館的規定，改為「10天住防疫旅館、4天返家」檢疫，以減少防疫旅館需求量。

指揮中心發言人莊人祥回應，指揮中心確實有此規劃，但還沒有定案，目前規定是入住防疫旅館、集中檢疫所者，都須在入境、檢疫期滿時各採檢一次，未來至少會維持採檢兩次；若改為10天旅館、4天返家檢疫，採檢次數有可能再增加。

►本文獲得沈政男醫師授權。