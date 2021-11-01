台收贈疫苗超過總人口！最新數量曝　前台大醫：願意打都打得到

記者陳俊宏／綜合報導

美國將再贈送台灣150萬劑莫德納COVID-19疫苗，預計今天（1日）下午1時抵台。對此，有鄉民算出，台灣收贈疫苗數量已超過台灣人口。台大感染科前醫師林氏璧則說，今年疫苗總到貨量是3013.28萬劑。

網友10/31在PTT發文，「美國爸爸」再加碼抖內150萬劑疫苗，台灣最新人口數為2343萬人，目前收贈疫苗為鴻海、台積電、慈濟捐贈1500萬劑，日本捐贈420萬4000劑，美國捐贈400萬劑，立陶宛捐贈25萬5900劑，斯洛伐克捐贈16萬劑，波蘭捐贈40萬劑，捷克捐贈3萬劑，總計約2404萬9900劑，「各位鄉親啊，現在台灣收贈疫苗數量已經超過2343萬人啦。」

▼台灣COVID-19疫苗最新接種人口涵蓋率72.34%。（圖／記者屠惠剛攝）

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林氏璧則在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，美國又送了150萬劑「莫莫」，和6月合計400萬劑；到目前為止，日本6度贈台，總計420.4萬劑AZ；鴻海、台積電、慈濟捐贈的1500萬劑，目前已經到貨773.78萬劑，到貨率51.5%。

林氏璧說，政府今年自購的莫德納605萬劑，目前已經到貨371.21萬劑，到貨率61.4%；政府自購的AZ的1000萬劑，目前已經到貨638.3萬劑，到貨率63.4%；包含美國這150萬劑，今年疫苗總到貨量是3013.28萬劑。

林氏璧表示，台灣已逐漸脫離相對缺乏疫苗的狀況，只要你願意打，應該都打得到；明年若需要第三劑加強針，也還有2000萬劑次世代莫德納訂單等著，莫德納加強針僅要半量，打加強針是綽綽有餘，只是打了第三針之後，是否可以建議較長久的免疫記憶，這是現在要開始密切觀察的事情。

▼林氏璧認為，台灣已逐漸脫離相對缺乏疫苗的狀況，只要你願意打，應該都打得到。（圖／記者李毓康攝）

林氏璧指出，高端疫苗量產看來也無問題，目前已經交貨223萬，如果在歐盟的免疫橋接，WHO團結疫苗試驗做出傳統三期保護力進展順利，除了得到國際認證，讓打高端的同胞能通行國際無虞之外，也許未來我們能期待高端疫苗能邁向全世界幫助更多其他國家喔。

林氏璧寫道，感謝友邦伸出援手，感謝民間積極努力接洽，感謝很多人的默默努力，才能有今天的狀況，「讓我們居安思危，打破疫苗假消息，推廣正確衛教，繼續衝第一劑和第二劑覆蓋率，朝向期末考邁進！」