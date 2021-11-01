青少年第二劑BNT改成人先打　醫曝3因素考量

記者黃翊婷／綜合報導

台灣12至17歲學生族群已在9月底接種第一劑BNT，但根據第13輪接種規劃，第二劑BNT則是從18歲以上開始接種，並未納入12至17歲族群。對於為何跳過青少年改由成人先打，林口長庚醫院兒童感染科主任黃玉成認為考量因素有3項，分別為感染後的重症風險、不良反應以及未來病毒的高傳染力。

▲青少年族群第二劑BNT將排在成年人之後。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

國內BNT疫苗首批接種對象是12至17歲的學生等青少年族群，9月22日起在校園集中接種；成人則是在第9輪才提供BNT，並於9月25日開始施打，第12輪（10月22日至10月31日）開放到全年齡層施打。

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而針對接種間隔，BNT在接種滿4週之後，就可以施打第二劑，以首批學生族群施打時間來看，目前已滿4週，但第13輪接種規劃中，BNT除了持續開放第一劑之外，第二劑只有10月8日前已接種第一劑的18歲以上族群，已接種滿4週的12至17歲學生並未納入。

▲12至17歲族群接種第一劑BNT已經滿4週。（資料照／記者呂佳賢攝）

對此，林口長庚醫院兒童感染科主任黃玉成認為，青少年第二劑是否開打的考量因素有3項，分別為感染後的重症風險、不良反應以及未來病毒的高傳染力。指揮中心發言人莊人祥說明，還是傾向完整接種兩劑疫苗，目前12至17歲族群接種率是88.7％，接下來將針對第二劑做意願調查，最快會在一個月後開打。

另外，也有許多家長擔心學生打BNT會引發心肌炎，恐怕會出現棄打潮。莊人祥先前曾說明，為了評估心肌炎風險，會先讓成年族群在接種滿4週以後，「依照疫苗到貨量」評估何時進行第二週接種，青少年則會排在成年人之後，並先觀察成年族群接種情況以及國際相關報告，而青少年第二劑接種還是會有同意書。