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抓包劈腿「怒賣房」　女友鬧自殺拒搬：我也有出錢！律師揭2高招

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲女友堅持不搬離。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者施怡妏／綜合報導

為了時時刻刻與愛人黏在一起，更了解對方的日常習慣，許多情侶都會選擇同居，一名男網友表示，跟前女友合買房子，但因為抓到女友在外偷吃，且已經不是第一次，他忍無可忍提出分手，打算把房子賣掉，但女友卻死賴著不走，使出各種招數就是不願搬離，讓原PO很困擾，「請問房子我可以怎麼處理？」

原PO在PTT發文，跟前女友合資買了一間房，房子則登記在他的名下，怎料女友劈腿被他發現，他提出分手後，女友鬧自殺要求復合，他心軟答應，沒想要又再次抓到女友劈腿，這次便果斷分手，兩天之後女友就跟小王在一起，卻持續跟他藕斷絲連。

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原PO心碎表示，兩年多生活在謊言裡，被糟蹋被利用，「一想到就好噁心，原來是個婊，這段感情實在太經典，我都綠的發光了」，狠下心決定結束這段荒謬的關係，打算把房子賣掉，但女生說什麼都不願搬出去，各種招數都用上，還放話「不會讓你把房子賣掉，我不搬走看你怎麼辦」。原PO無奈表示，「請問房子我可以怎麼處理？目前我已搬走，都剩她的東西」。

▲房間。（圖／Pexels）

▲律師提供2高招，「一周內馬上房屋搬空」。（示意圖／Pexels）

對此，網友們認為「沒結婚就一起買房真的很蠢」，「真的是給婚前合資買房的人警惕」、「笑死，還沒結婚就合資買房，難處理了」、「沒結婚就弄的那麼複雜，你還是認命去請律師吧」、「找律師請求返還房屋，把她趕走就好了」、「找律師諮詢一下吧，記得可以告知期限搬走，沒搬走可以處理她私人物品」、「房子你名下的話，可以報警趕她走」。

貼文也釣出一名執業律師回文，「打民事返還房屋是可以」，不過通常因為對方是女生，所以場面會很難處理，因此提供兩個方法，第一個就是直接斷水電，第二個則是直接在房間拉屎，「依照過往經驗，一周內馬上房屋搬空」，最後他還補充一點，「有結婚共同買房在一人名下，跟沒結婚共同買房在一人名下，前者比較慘」。

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