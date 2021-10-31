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車停飯店內遭路樹砸中！衰男度假一半傻眼…聽業者處理方式讚爆

▲▼男子到墾丁度假，車子停在飯店內，卻遭路樹砸中。（圖／《東森新聞》）

▲男子到墾丁度假，車子停在飯店內，卻遭路樹砸中。（圖／《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

北部一名蔡姓男子趁著雙十連假，帶妻兒到墾丁度假，入住五星級飯店，過程中碰上路樹倒塌的狀況，導致車輛多處損毀，維修費用高達30萬元。沒想到，飯店業者做了一個動作，危機立刻成了轉機，優質的舉動讓網友大讚，根本是最成功的行銷。

蔡姓男子趁著國慶連假，帶妻兒南下墾丁度假，由於剛好是週末，停車場全部客滿，因此他聽從飯店業者的安排，將車輛停在園區的馬路邊。

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沒想到，剛好碰上圓規颱風，風勢強勁，竟然將樹木吹倒，直接砸在他的車頭上，讓他傻了眼。蔡男表示，當天準備去吃飯，房間內的電話突然響起，是業者告知「車子被樹壓到了」，當下猶如晴天霹靂，還以為是愚人節的玩笑。

▲▼男子到墾丁度假，車子停在飯店內，卻遭路樹砸中。（圖／《東森新聞》）

▲▼男子到墾丁度假，車子停在飯店內，卻遭路樹砸中。（圖／《東森新聞》）

▲▼男子到墾丁度假，車子停在飯店內，卻遭路樹砸中。（圖／《東森新聞》）

到了現場發現，由於樹木倒塌，直接壓在他的車頭上，因此引擎蓋、保險桿、車燈、A柱等處各有損毀，當即心痛不已。沒想到，飯店業者知道蔡男心裡不好受，跟著陪同報案，還派理賠專員，讓車輛到指定車廠維修，且蔡男2天的住宿費全免，後續維修費用高達30萬元，業者也全數處理，讓蔡男相當開心，也十分肯定業者負責的態度。

蔡男說明，從現場畫面來看，樹木已有固定，也有用石頭壓住、還拿鐵絲綁著，沒想到鐵絲被吹斷了，樹也倒了，真的碰上天災，只能自認倒霉，還好業者態度十分積極。

對此，飯店協理吳炫東表示，發生意外以後，第一時間就派人陪同顧客，進行相關後續處理，絕對不會逃避責任。

此次的事件十分突然，而飯店的處理恰到好處，讓危機成了轉機，也讓不少網友感嘆，「這飯店處理態度很好，飯店會經營得長遠」、「服務素質相當優的飯店」、「很好的飯店，又負責」、「這間飯店水哦」、「優良，好飯店，比較想知道飯店名字。」

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