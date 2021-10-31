陸國安單位：境外機構利用無線電玩家　刺探軍機在內航空動態

▲無線電玩家利用對方提供的設備，接收航空器數據。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《央視》31日報導了一起「非傳統國安案件」，稱有境外機構在大陸架設網站，利用大陸的航空和無線電愛好者，蒐集大陸各類飛行器航空數據，並非法向境外傳輸。

根據報導，大陸國家安全機關2020年以來接連發現，多個境外機構在大陸開設網站，並在微博、貼吧、論壇、QQ群等多個平台推送廣告，利用大陸航空和無線電愛好者群體，以免費提供設備、共享航空訊息數據等為誘餌，廣泛招募志願者，協助其蒐集大陸各類飛行器航空數據等訊息，並非法向境外傳輸。

報導提到，航空攝影愛好者李先生在瀏覽攝影論壇的時候，注意到了一條某境外公司招募志願者的訊息，如果成功成為志願者，不僅能免費擁有一台可以接收航班飛行數據的設備，還能成為該公司的終身高級會員，可以看到世界各個國家飛機的訊息和航向。

出於好奇，再加上這誘人的條件，李先生就登錄對方網站報了名，很快便收到了回覆郵件。

辦案人員表示，這套設備叫ADS_B訊號接收設備，可以跟蹤所有配備該系統的飛機，使用時，只需把天線放在窗邊，就可以自動獲取一定範圍內飛機的數據訊息，在設備聯網狀態下，還可以將這些數據實時傳輸到境外。

北京國安局的幹警指出，這些訊號採集設備大多集中在主要城市的航空樞紐附近，基本可以實現對大陸空域飛機的監測。報導提到，這樣的一台設備每天可向境外發送飛行數據約1000架次，發送位置數據約13萬條，設備的覆蓋半徑可達到300到400公里，僅需300台左右，就可以實現對大陸全空域飛機的訊號監測。

李先生說，起初他一直以為設備只會對民航客機進行探測，但是有一次，他通過境外機構提供的高級會員帳號觀看各國飛機動態時，突然看到一架外國的軍機，「我當時就很詫異，因為我的認知這個東西只是針對客機的探測，沒想到它會上傳一些軍事方面的東西，我就覺得這個東西會涉及一些訊息洩露這方面的隱患，然後我就把這套設備拆除斷掉了。斷了大概不到一天，對方的郵件就來了，內容就是你的設備已經離線了，請你確認設備狀態，然後我沒有回復，也不敢再使用這台設備。」

▼無線電玩家被國安人員「批評教育」，並沒收相關設備。（圖／翻攝央視）



報導指出，經相關單位研究，大量違規架設該設備，除了可以監測民航訊息，還能接收部分軍事頻點，並對軍機型號和飛行軌跡進行探測監視，直接威脅軍事安全和航空領域安全。

北京國家安全局幹警表示，對於軍用飛機來說，這種危害更是不言而喻的，「我們都知道軍機是執行特殊任務的飛機，一旦行蹤暴露就會直接導致軍事任務的失敗，後果不可估量。而且經過我們的調查發現，這種設備在傳輸過程當中使用了一些加密算法，它所涵蓋的數據量極大，就是為了防止被安裝國家的網絡安全部門查獲，這點是非常明確的。」

報導提到，日前，國家安全機關會同監管部門在全國範圍內組織開展專項查處，查獲數百套境外機構違規布設的設備。

報導還強調，雖然這些志願者並沒有危害國家安全的主觀故意，但是無意中協助了境外公司蒐集航空飛行數據，對國家安全造成隱患，國家安全機關依法暫扣了其持有的設備，並進行了嚴肅批評教育。