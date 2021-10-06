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解放軍56架次軍機擾台　央視主播用「十一長假打卡」形容

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍10月4日出動破紀錄的56架次軍機擾台，引起國際關注。大陸官媒《央視》主播剛強4日特別錄製影片表示，十一長假很多人到景區打卡時，解放軍也有一個打卡地，就是台灣附近的空域，「想搞台獨，先問問巡航的軍機答不答應！」

剛強指出，十一長假當很多人到景區打卡的時候，藍天衛士也有一個打卡地，那就是台灣附近的空域，10月1日以來，解放軍連續好幾天出動軍機，進入台灣所謂「西南防空識別區」巡航，「在大陸各地歡度佳節之際，解放軍軍機巡航台海頻率增加，這說明解放軍時刻保持高度戒備，維護祖國統一，反制威脅挑釁不捨晝夜，更不分平日節日。」

剛強提到，這也讓台獨份子坐立難安，平日沒少收保護費的美國，也跳出來妄稱大陸對台施壓脅迫，但不論美國政客怎麼跳腳，都改變不了解放軍巡航自家領土的決心。

剛強強調，10月4日解放軍派出創紀錄的56架次軍機巡航台灣西南空域，用實際行動宣示堅決捍衛祖國統一，「解放軍眼裡絕容不下台獨的沙子！」

剛強還說，從巡航的軍力規模、軍機構成，以及出動時間來看，解放軍空中力量已經具備強大作戰能力，可以隨時應對一切風險挑戰，「台灣是中國的台灣，想搞台獨，先問問巡航的軍機答不答應，問問解放軍答不答應，更要問問14億多中國人民答不答應！」

▼央視主播剛強。（圖／翻攝央視）

▲▼解放軍56架次軍機擾台　央視主播用「十一長假打卡」形容。（圖／翻攝央視）

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