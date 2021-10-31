央視釋出「直升機跨海演練」影片　稱將「作戰空間」拓展至海上

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《央視》31日釋出一段解放軍陸航旅多型直升機進行跨晝夜遠海訓練的影片。由於日前才有多架直升機罕見擾台，該則影片引起了大量討論。

《央視》指出，近日，第78集團軍某陸航旅多型直昇機按照偵查，打擊等模塊化編組戰術起飛，向數百公里外的陌生海域集結，到達訓練海域後，海島起降、海上搜索救援等相繼展開。

▼解放軍多架直升機進行海上演練。（圖／翻攝央視軍事）



其中一名飛行員受訪時表示，機組不只要克服視覺色差、氣流變化、海霧升騰的影響，還要臨機處置各類導調情況，對飛行員任務規劃能力、戰場感知能力，應急處置能力都提除了較高要求。

《央視》提到，與晝間相比，夜間海上飛行缺少明顯地標，對飛行員技戰術水平及心理素質是一個很大的考驗，「連續多天的晝夜間海上飛行訓練，既考驗了裝備作戰性能，拓展了作戰空間，又有效提升了飛行員全天候、全地形技戰術水平。」

《央視》還說，這次海訓是該旅組建四年來首次跨晝夜遠海訓練、首次帶戰術背景遠海飛行、首次多機型大機群遠海突防。

解放軍軍機近期頻繁擾台，26日更被發現有多架直升機罕見現身我西南空域防空識別區，根據國防部發布軍事動態，擾台的直升機機型包含「運-8」、「米-17」、「武直-10」等。