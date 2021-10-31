今增6境外！20多歲女「打2劑BNT」突破性感染　Ct值僅11

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增6例COVID-19確定病例，其中案16518為本國籍20多歲女性，從美國返台確診，曾完整接種2劑BNT疫苗，屬於突破性感染，Ct值11，接觸者匡列中。

發言人莊人祥表示，今日新增6例境外移入個案，為4例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，其中5例分別自俄羅斯(案16517)、美國(案16518)、緬甸(案16519)、泰國(案16521)及英國(案16522)入境，餘1例調查中(案16520)，入境日介於今(2021)年10月17日至10月30日。

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莊人祥說明，案16518為本國籍20多歲女性，10/30從美國返台，10/30就出現發燒、喉嚨痛，10/31採檢確診，目前接觸者匡列中，個案在8月初接種2劑BNT，屬於突破性感染。

而案16522本國籍20多歲女性，在6月下旬就曾在英國確診，8月中旬才完成第二劑BNT接種。另外，還有一名案16519本國籍50多歲男性，從緬甸返台，10/31入境後採檢確診，發病日調查中，接觸者匡列中。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計396萬9644例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含395萬1901例排除)，其中1萬6412例確診，分別為1769境外移入，1萬4589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

自2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。