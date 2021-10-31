盜挖「北投石」剛被起訴　他自備輻射探測器再挖8.8公斤

▲有毒品前科陳男再度盜挖北投石遭逮，他精心準備輻射計數器量測含有微量輻射的河床進行盜挖。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台北市北投區因近大屯山火山群富有溫泉地熱面貌，北投區警方29日上午接獲報案，有民眾目擊有人在當地光明路木棧橋旁挖取石材，警方到場發現該名男子沒有施工許可加上行跡可疑，喝止他行為並將他留置盤查，結果發現犯嫌是有毒品前科的陳姓男子（60歲），查扣挖石鐵撬2把、頭燈及輻射探測器1台，以及挖出的北投石原石約8.8公斤，認為他涉嫌竊盜當地稀有北投石、涉嫌竊盜罪帶回調查。

據瞭解：該名無業陳男今年9月才在「北投石自然保留區」範圍挖掘25.9公斤市值約129萬元北投石塊，但因聲響過大，引起路人注意報警處理。警方指出，因北投石全球僅2處有，該案移送後，士林地檢署檢察官本月27日依加重竊盜、文化資產保護法2罪提起公訴。

北投警方表示，陳嫌因為吸毒缺錢花用，上次挖掘北投石遭士林地檢起訴後，29日重施故技再度盜採北投石，以該礦石因含有微量鐳元素，全世界僅有北投和日本境內秋田縣玉川溫泉有產出，每公斤市價達5萬元左右，陳男這次盜挖礦石市價約達新台幣44萬元左右，再度將他依觸犯刑法竊盜罪、違反文化資產保存法等罪嫌由移送士林地檢署偵辦。

台北市府公園路燈管理處也指出，北投石自然保留區範圍內，均禁止民眾任意開鑿竊取，警方說：北投石自然保留區盜採礦石即觸犯上述罪刑，其中違反「文化資產保存法」可處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣五十萬元以上二千萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。

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