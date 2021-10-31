　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

盜挖「北投石」剛被起訴　他自備輻射探測器再挖8.8公斤

▲有毒品前科陳男再度盜挖北投石遭逮、他精心準備輻射計數器量測含有微量輻射的河床進行盜挖。（圖／記者張君豪翻攝）

▲有毒品前科陳男再度盜挖北投石遭逮，他精心準備輻射計數器量測含有微量輻射的河床進行盜挖。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台北市北投區因近大屯山火山群富有溫泉地熱面貌，北投區警方29日上午接獲報案，有民眾目擊有人在當地光明路木棧橋旁挖取石材，警方到場發現該名男子沒有施工許可加上行跡可疑，喝止他行為並將他留置盤查，結果發現犯嫌是有毒品前科的陳姓男子（60歲），查扣挖石鐵撬2把、頭燈及輻射探測器1台，以及挖出的北投石原石約8.8公斤，認為他涉嫌竊盜當地稀有北投石、涉嫌竊盜罪帶回調查。

▲有毒品前科陳男再度盜挖北投石遭逮、他精心準備輻射計數器量測含有微量輻射的河床進行盜挖。（圖／記者張君豪翻攝）

據瞭解：該名無業陳男今年9月才在「北投石自然保留區」範圍挖掘25.9公斤市值約129萬元北投石塊，但因聲響過大，引起路人注意報警處理。警方指出，因北投石全球僅2處有，該案移送後，士林地檢署檢察官本月27日依加重竊盜、文化資產保護法2罪提起公訴。

▲有毒品前科陳男再度盜挖北投石遭逮、他精心準備輻射計數器量測含有微量輻射的河床進行盜挖。（圖／記者張君豪翻攝）

北投警方表示，陳嫌因為吸毒缺錢花用，上次挖掘北投石遭士林地檢起訴後，29日重施故技再度盜採北投石，以該礦石因含有微量鐳元素，全世界僅有北投和日本境內秋田縣玉川溫泉有產出，每公斤市價達5萬元左右，陳男這次盜挖礦石市價約達新台幣44萬元左右，再度將他依觸犯刑法竊盜罪、違反文化資產保存法等罪嫌由移送士林地檢署偵辦。

台北市府公園路燈管理處也指出，北投石自然保留區範圍內，均禁止民眾任意開鑿竊取，警方說：北投石自然保留區盜採礦石即觸犯上述罪刑，其中違反「文化資產保存法」可處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣五十萬元以上二千萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。

【其他新聞】

推特驚見2交警下崗「口愛」　臂章號碼查出是他…警政署回應了

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

獨／直擊「左撇子」又被抓了！網售大麻CBD製品 最重可判囚7年

 

►減油90%的料理神器來了！

ET快訊
陸瘋傳大S婚變「背後內幕曝」！經紀人揭真相
33歲名導「逼男女演員交歡」！受害者竟感動哭了
快訊／高雄爆蜂蜇事件！　30多人被攻擊
這區入夜降10度！　回溫時間點出爐
採茶車狂塞18人！嚴重對撞20人急送醫
黃秋生開砲！隔離餐「白汁似痰」真相照曝：口感死掉
嘉義重大車禍！4車撞一團「騎士彈飛慘死」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

草東鼓手輕生亡！父暫無法見愛女遺體相驗痛哭…哥悲拿面紙攙扶

台北市區賓士高速撞警車再撞汽機車　駕駛：有抽K菸再上路

買槍引發混戰逃5天...他自轟頭部兩次失敗　槍口朝警遭擊斃

快訊／高雄那瑪夏爆蜂蜇事件！　「30人被叮」警消衝現場救援

賣視訊電話吸金60億！台日夫妻卻籌不出400萬交保　延押2月確定

向老婆求歡被拒！人夫硬來還「掏GG甩臉」…妻崩潰提告結局曝光

盜挖「北投石」剛被起訴　他自備輻射探測器再挖8.8公斤

嘉義市重大車禍慘狀曝！白車逆向衝撞機車　騎士彈飛搶救不治

富商花2億元挖礦！1800台電腦「24hrs不斷電」　海撈3千顆乙太幣

開槍襲警逃亡5天！最後一名嫌犯拒捕自戕不成「遭開16槍慘死」

許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

NanaQ曝月薪4萬存錢法！　 「台幣存款全轉美金」網看傻眼：是錯的

花10多萬元下標盲包！物品堆滿家　女控寄來全是「廢物」連贈品也壞

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

北市20罐瓦斯桶噴飛占據四線道　滾動逾百尺過程不斷外洩氣體！

6歲女兒被吻！坦白供出金髮小男友　爸吃醋崩潰狂「身家調查」：別肖想

草東鼓手輕生亡！父暫無法見愛女遺體相驗痛哭…哥悲拿面紙攙扶

台北市區賓士高速撞警車再撞汽機車　駕駛：有抽K菸再上路

買槍引發混戰逃5天...他自轟頭部兩次失敗　槍口朝警遭擊斃

快訊／高雄那瑪夏爆蜂蜇事件！　「30人被叮」警消衝現場救援

賣視訊電話吸金60億！台日夫妻卻籌不出400萬交保　延押2月確定

向老婆求歡被拒！人夫硬來還「掏GG甩臉」…妻崩潰提告結局曝光

盜挖「北投石」剛被起訴　他自備輻射探測器再挖8.8公斤

嘉義市重大車禍慘狀曝！白車逆向衝撞機車　騎士彈飛搶救不治

富商花2億元挖礦！1800台電腦「24hrs不斷電」　海撈3千顆乙太幣

開槍襲警逃亡5天！最後一名嫌犯拒捕自戕不成「遭開16槍慘死」

草東鼓手輕生亡！父暫無法見愛女遺體相驗痛哭…哥悲拿面紙攙扶

泰國將台灣納63低風險國家　外交部：適用免隔離入境措施

竹山天梯下周日重新開放　縣議員媒合民間資源投入扮推手

3年貿易戰終落幕！美放寬鋼鋁進口限制　歐盟取消報復性關稅

陸瘋傳大S婚變「背後內幕曝光」！　經紀人揭消息來源

北韓恐怕又要射飛彈！美智庫曝光「最新衛星照」：工具都準備好了

林靜儀酸「台中要穿防彈衣才能選」　顏清標神回應

威技除濕機3480元！一級節能開整天也很省、簡約設計美觀

台北市區賓士高速撞警車再撞汽機車　駕駛：有抽K菸再上路

張基龍摟肩宋慧喬秀完美身高差！網友全在看她的腰：這是真人？

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

社會熱門新聞

快訊／警匪槍戰！警開16槍還擊　槍擊要犯中彈不治

草東鼓手驚傳逝世　父皺眉：平常少聯繫

草東鼓手亡　高大成：按壓屍斑「死亡時間浮現」

32年「新竹古井童屍」懸案真相終曝光

獨／疑輕生主因！草東鼓手IG崩潰

飯店攻堅畫面曝　嫌拒捕遭「警開16槍還擊」中彈亡

快訊／新北男公園自轟太陽穴！倒遊戲區明顯死亡

富商花2億元挖礦！1800台電腦海撈3千顆乙太幣

忙籌備婚宴妻子卻外遇！他心碎2週瘦10kg怒告

妻難產變植物人！夫喊「無夫妻之實」訴離　結果出爐

台灣哪件懸案最毛骨聳然？票選出爐

時速96km挨罰！他轟搶錢搶瘋了　網見1關鍵猛謝警

媽外遇繼母離家！　他靠看A片「猥褻9歲妹」紓壓

台中粗工男到班首日被虐死　母親悲痛點出原因

更多熱門

相關新聞

無業男夜闖溪床竊「北投石」　最高可被判5年

無業男夜闖溪床竊「北投石」　最高可被判5年

完了！北市北投區1名無業陳姓男子，趁深夜帶著鐵槌、5把鑿子前往北市府公告「北投石自然保留區」範圍敲下25.9公斤市值約129萬元北投石塊，由於聲響過大，引起路人注意報警處理。因北投石全球僅2處有，士林地檢署偵結，依加重竊盜、文化資產保護法2罪提起公訴，建請從一重論處，最重可處5年以上有期徒刑。

民眾撿到現金被他A走2萬　警聘大咖律師辯護

民眾撿到現金被他A走2萬　警聘大咖律師辯護

老司機慣竊偷電纜　變裝場勘連犯3案被逮

老司機慣竊偷電纜　變裝場勘連犯3案被逮

男暗夜躲溪下盜採北投石　驚人價格意外曝光

男暗夜躲溪下盜採北投石　驚人價格意外曝光

山老鼠盜採肖楠木 偷運被警攔截查獲

山老鼠盜採肖楠木 偷運被警攔截查獲

關鍵字：

北投石鐳元素盜採北投警分局

讀者迴響

熱門新聞

連3年奪視帝！　58歲男星赴陸發展「慘淪貴婦伴舞」

快訊／警匪槍戰！警開16槍還擊　槍擊要犯中彈不治

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

正妹點宵夜上空取餐！外送員一看崩潰

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

快訊／台中暗夜槍響　嫌自轟送醫急救

草東鼓手驚傳逝世　父皺眉：平常少聯繫

草東鼓手亡　高大成：按壓屍斑「死亡時間浮現」

LINE公告：中國手機將無法使用LINE PAY

32年「新竹古井童屍」懸案真相終曝光

Albee男友求歡：我們去打X！她滿足激讚「size無可挑剔」

獨／疑輕生主因！草東鼓手IG崩潰

飯店攻堅畫面曝　嫌拒捕遭「警開16槍還擊」中彈亡

遭爆王必勝小三現身回應！她控「被陷害」：6萬、老公都假的

滾去睡外面！　老公抱二哈睡門口

更多

最夯影音

更多
許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」

許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」
飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面