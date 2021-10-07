高風險航線檢疫回歸「5+9」　長榮航空10/9復飛台北－芝加哥

▲長榮航空日前暫時停飛台北－芝加哥，今證實將於10/9恢復航線貨運。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者許維寧／台北報導

今年九月長榮航空機師感染新冠肺炎，根據後續疫調指出，可能為執飛芝加哥航線時於外站遭感染。對此中央流行疫情指揮中心要求芝加哥等高風險航線檢疫規格趨嚴，對此長榮航空便表示暫時停飛台北－芝加哥，今（10/7）則證實將於10/9恢復航線貨運。

日前長榮航空機師遭感染，其機師可能於執飛芝加哥航線時於外站遭感染，指揮中心則要求，國籍航空若執飛芝加哥檢疫規格將提升至7天居家檢疫+7天加強自主健康管理，長榮航空考量派飛成本和人力調度，於是決定先行停飛該航線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民航局副局長林俊良表示，日前指揮中心認為航空公司外站防疫未落實，因此要求從芝加哥返台的機組員都必須落實7+7檢疫規格，長榮航空是自行考量後決議暫時停飛，並非由民航局要求。

林俊良談到，近日航空公司則再委請民航局轉報指揮中心，盼高風險航線的檢疫規格，可回歸到現行的5天居家檢疫加9天加強版自主健康管理模式。但是否如實拍版由指揮中心決定。

長榮航空則於傍晚表示，於加強外站防疫管理並報請指揮中心及民航局同意後，芝加哥航線返台機組員將恢復常態檢疫管理，因此10月9日起台北－芝加哥航線將提供每日一班客艙載貨服務，10月11日起再增加每日一班貨運航班，客運航班則視市場需求及飛行員調度狀況再行評估恢復時程。

