　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「第二波紙本五倍券」預訂剩今天！4大超商訂券流程、優惠懶人包

▲▼紙本五倍券今(9)日開放領取,振興五倍券,經濟,消費。（圖／記者李毓康攝）

▲第二波紙本五倍券今最後1天開放預訂。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

把握最後1天！第二波「紙本振興五倍券」自10月25日起至10月31日限時1周開放預訂，並於11月8日至21日提供領券，今（31）日為最後預訂日，尚未綁定數位或是選擇拿紙本之民眾，可別忘了前往4大超商完成預訂，《ETtoday新聞雲》也整理預訂相關流程、優惠，提醒民眾完成預訂後記得領點小確幸。

▲▼紙本五倍券今(9)日開放領取,振興五倍券,經濟,消費。（圖／記者李毓康攝）

▲紙本五倍券可於超商、郵局等通路預訂。（圖／記者李毓康攝）

●7-11
今（31）日上午9時至晚上10時，民眾可透過7-11預訂實體振興五倍券，只要於ibon機台首頁點選「振興五倍券預訂第二梯專區」，接著插入健保卡、輸入手機號碼、確認資料後列印小白單，4步驟即完成預訂。凡預訂成功者可享「星巴克全品項第2杯半價或黑咖啡系列好友分享優惠（優惠至11月8日止）」及「蝦皮購物150元購物金（限新戶、限12月31日須使用完畢）」。

●全家
今（31）日上午9時至晚上10時，民眾可透過全家預訂實體振興五倍券，只要於FamiPort機台點選「振興五倍券專區內的預訂功能」，再插入健保卡確認手機號碼、預訂明細，即可列印預訂單據，10秒就可完成。凡預訂成功者，即享「100元加碼購物金」、「Let’s Café大杯經典拿鐵或美式買1送1」等雙重優惠。

●萊爾富
今（31）日上午9時至晚上10時，民眾可透過萊爾富預訂實體振興五倍券，只要於Life-ET機台點選「振興五倍券5000」進入預訂振興五倍券，閱讀注意事項後按下同意，再於機台下方插入健保卡、輸入手機號碼，最後再次確認健保卡後4碼資訊後按下列印即完成預訂。凡預訂成功者，可享「大杯美式或拿鐵買1送1（限同價格）」。

●OK mart
今（31）日上午9時至晚上10時，民眾可透過OK mart（限有OKgo事務機台者）預訂實體振興五倍券，只要於OKgo事務機進入「振五倍專區」並點選預訂，閱讀條款後按下同意，接著插入健保卡、輸入手機號碼，最後確認資訊後列印小白單即完成。凡預訂成功者，可享OK CAFE大杯莊園級拿鐵「8杯200元」、「20杯500元」，換算一杯只要25元，以及指定保健商品優惠。

【你可能也想看】

►有2家買1送1！「10大手搖限時小確幸」今天開跑　還能掏發票免費喝
►麥當勞、必勝客買1送1！7大速食店「五倍券振興加碼優惠」一次看
►快掏出來對！限時1天憑發票「免費喝手搖飲」 　不限數量喝到爽

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►減油90%的料理神器來了！

ET快訊
「最大考驗明年1月才要來」　醫：口罩絕不能拿下
媽外遇繼母離家！　資優兒看A片「猥褻9歲妹」紓壓
快訊／新北男自轟太陽穴！倒公園遊戲區慘死
小嫻暫棄擺攤「宅配雞翅出狀況」！無奈吐心聲
她花45萬到南港隆乳　開刀3次慘況曝
國道時速96km挨罰！他轟「搶錢搶瘋了」　網見1關鍵猛謝警

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「第二波紙本五倍券」預訂剩今天！4大超商訂券流程、優惠懶人包

一秒飛到日本溫泉鄉！3大熱門湯浴超紓壓　

葉家妤公開變美秘密　靠「它」從大肚婆變辣媽！

雙11購物節正是升級家電的好時機！富及第週週抽100%現金回饋

先衝了！超商「咖啡買1送1」驚喜快閃剩2天

許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

NanaQ曝月薪4萬存錢法！　 「台幣存款全轉美金」網看傻眼：是錯的

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

北市20罐瓦斯桶噴飛占據四線道　滾動逾百尺過程不斷外洩氣體！

花10多萬元下標盲包！物品堆滿家　女控寄來全是「廢物」連贈品也壞

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

「第二波紙本五倍券」預訂剩今天！4大超商訂券流程、優惠懶人包

一秒飛到日本溫泉鄉！3大熱門湯浴超紓壓　

葉家妤公開變美秘密　靠「它」從大肚婆變辣媽！

雙11購物節正是升級家電的好時機！富及第週週抽100%現金回饋

先衝了！超商「咖啡買1送1」驚喜快閃剩2天

馬拉松選手羅維銘返台　「妻接機跟拍」遭阻擋嗆地勤！囂張行徑曝

他好奇大家「等新車等最久的經驗」？網：超過這標準就會怒

富商花2億元挖礦！1800台電腦「24hrs不斷電」　海撈3千顆乙太幣

生涯初先發就在世界大賽　勇士派菜鳥奇兵成史上第一人

學爸「用2隻腳運動」牠快手狂爬跑步機　網見本尊笑翻：超賣力

國旅券「明天起可用」　使用規則懶人包出爐！線上線下都可折

花蓮市區最靠海燒烤店！免服務費爽吃泰式熱炒　生蝦、烤魚超鮮甜

蘋果傳明年將推出27吋iMac　售價將從5.5萬元起

日本疫情快速降溫！　研究曝：Delta病毒「變異反自傷」疑為關鍵

澎恰恰拍台版《魷魚》狂燒60萬！　「到現在還沒賺到錢」曝無奈心聲

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

消費熱門新聞

超商「咖啡買1送1」剩2天！

全聯限時3週衛生紙、泡麵買1送1

只有3天！超商冰燕麥拿鐵買1送1

「第二波紙本五倍券」預訂剩今天！

日常洗衣把握關鍵持續抗蟎超簡單

超商麵包人氣王限時加10元多一件

剛補貨就賣光！美式賣場暖暖包又沒了

全聯首度推出「雙層鬼怪巴士」

大潤發內湖店揪IKEA等人氣賣場　加碼放大五倍券

葉家妤變美秘密　靠「它」變辣媽

7大速食店五倍券振興加碼優惠一次看

11/1手速拼一波　Macbook爆殺11111元

超夯衣物芳香豆「路人回頭率＋居家幸福感」大增

家樂福限量十倍券　放大振興優惠

更多熱門

相關新聞

超商「咖啡買1送1」剩2天！

超商「咖啡買1送1」剩2天！

把握剩下2天！隨著天氣逐漸變冷再加上這周末是萬聖節，繼小7有指定咖啡系列第2杯半價、買3送1後，全家也驚喜推出限時咖啡優惠，今（30）日、明（31）日2天只要買大杯經典拿鐵即可再免費獲得1杯，「買1送1」絕對要先搶起來。

10大手搖限時搶喝買1送1、第2杯半價

10大手搖限時搶喝買1送1、第2杯半價

美妝雙11優惠！買1送8、最低45折

美妝雙11優惠！買1送8、最低45折

星巴克明天第2杯半價 3間買1送1

星巴克明天第2杯半價 3間買1送1

22歲襲眼男狠踹店員失憶　親友驚：他很乖耶

22歲襲眼男狠踹店員失憶　親友驚：他很乖耶

關鍵字：

紙本五倍券預訂超商優惠流程

讀者迴響

熱門新聞

連3年奪視帝！　58歲男星赴陸發展「慘淪貴婦伴舞」

快訊／警匪槍戰！警開16槍還擊　槍擊要犯中彈不治

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

正妹點宵夜上空取餐！外送員一看崩潰

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

快訊／台中暗夜槍響　嫌自轟送醫急救

草東鼓手亡　高大成：按壓屍斑「死亡時間浮現」

草東鼓手驚傳逝世　父皺眉：平常少聯繫

LINE公告：中國手機將無法使用LINE PAY

32年「新竹古井童屍」懸案真相終曝光

獨／疑輕生主因！草東鼓手IG崩潰

遭爆王必勝小三現身回應！她控「被陷害」：6萬、老公都假的

飯店攻堅畫面曝　嫌拒捕遭「警開16槍還擊」中彈亡

Albee男友求歡：我們去打X！她滿足激讚「size無可挑剔」

30公分超大一根完全入體　30歲男衝醫院醫夾到崩潰

更多

最夯影音

更多
許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」

許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」
飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面