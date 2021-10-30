哪件「台灣懸案」最毛骨聳然？　鄉民票選出爐：母女搭電梯

圖文／鏡週刊

無法破解的懸案，一直是民眾津津樂道的話題，只要社會發生難以偵破的刑案，這些歷史懸案就會被重提。日前有網友提問，台灣十大懸案中，除了知名的劉邦友命案、洪若潭命案、花蓮五子命案，還有哪一件最令人毛骨悚然？網友一致通過是「彰化母女失蹤案」。

針對這起懸案，網友們紛紛留言：「彰化母女搭電梯後消失…」「你列的這些還有屍體，彰化母女案人完全都找不到」「彰化母女搭電梯案才是最懸的吧，就這樣音訊全無」。

這起令民眾印象深刻的懸案，發生於2008年，彰化縣社頭鄉一名37歲的劉姓婦人，於1月20日遭丈夫家暴後，在晚上8點多，帶著4歲女兒負氣離家，從此音訊全無，張姓丈夫當晚報案協尋。直到8天後，員林鎮（現為員林市）一棟財經大樓的管理員發現大門前有一輛停放多日的機車，報警後查出是劉婦的機車，不過劉姓婦人並沒有親友住在此大樓，管理員也說從沒見過這對母女。

根據警方事後調閱監視器顯示，劉姓婦人與女兒最後的身影出現在電梯內的監視畫面內，詭異的是，劉婦帶女兒進電梯後，便脫掉自己的粉紅色外套，接著脫掉女兒的外套，隨後將脫鞋與兩件外套留在電梯中，電梯到達頂層11樓後，劉婦帶著女兒快步離開電梯，從此人間蒸發。雖然警方事後在大樓內仔細搜索，並察看大樓蓄水塔、配電室機房，都不見母女蹤跡，現場也沒有尋短自殺的跡象，至今13年，再也沒有人看過這對母女。

由於當年為尋找這對母女的下落，各媒體大量播放電梯監視器的詭異畫面，因此許多民眾至今對此懸案仍印象深刻，一想起畫面中的影像，仍覺得「毛毛的」。



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