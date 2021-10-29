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北漂小資女曝「全方位省錢法」　網看完跪了：這個意志力

▲▼北漂小資女分享全方位省錢法。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲北漂小資女分享全方位省錢法。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

中南部人通常會選擇來北部發展，因為薪資待遇好，但物價也相對更高，所以想要存錢，就必須開源和節流並行。就友一名女網友分享了省錢妙招，讓其他網友佩服她的意志力，也期待繼續更新別的方法。

原po在Dcard表示，已經來台北一段時間，雖然生活變得有趣，但是開銷也很大，因此想分享一些累積的省錢法，分成開源和節流兩個部分。

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在節流方面，「食」非常重要，尤其是早餐一定要吃，如果跳過不吃，就會增加午晚餐的食慾，甚至還會想吃宵夜，將會花更多錢。早餐可以選擇早餐店，或直接買一整條吐司配果醬，成本不超過10塊；午晚餐可以買便利商店即期品，喝的話盡量喝水，除了省錢也比較健康。

▲▼早餐／蛋餅／奶茶。（圖／資料照）

▲想省錢可以選擇早餐店。（圖／資料照）

再來是交通，連同租房一起說，房子可找台北市周邊，例如：板橋、中永和，只要靠近捷運站，再搭配買月票，一個月的花銷比住台北市還便宜，缺點就是通勤時間長，如果有機車的話就省更多了。手機電信可以選亞太這種便宜的，訊號不會很差，曾經用過299吃到飽也很好。

美容保養和治裝費的省錢法是，隨時注意百貨公司的換季打折，可以買到很便宜的衣服，化妝品就看個人需求，「我屬於可以用就好的」，也會用蝦皮折價券。生活用品就選大賣場或全聯，經常有限時優惠，多使用信用卡可以賺回饋，「還有盡量要刷載具，不用錢、省紙本整理、又方便，還有雲端發票獎，超級棒的發明」。

▲▼全聯門市。全聯延吉店。（示意圖／記者林育綾攝）

▲原PO認為，全聯是個省錢的好地方。（示意圖／記者林育綾攝）

開源方面可以學習如何錢滾錢，投資基金、定期定額和儲蓄險，都是穩定的選擇，也可以用高利活存賺小錢，只要放著就好，但是額度不大，「我是遠東的BANKEE，額度是五萬，時間是半年，利率2.6%，目前最高」。利用假日賺外快，「我會去做短期的展覽工讀生」，有時能獲得免費的美食。

網友看完表示，「佩服原PO的意志力，希望還有下一篇」、「超商即期真的是月底救星」、「好會省」，但也有人擔心，原po的身體可能會出問題「除非本身食量小，不然那樣吃會出問題」。

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