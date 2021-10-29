女友曖昧討「嘉明的味道」超撩人！純情木頭男「遞出1杯」GG了

▲女友用「嘉明的味道」暗示原PO想要壞壞。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

女友曖昧地向他討「嘉明的味道」，純情木頭男「1舉動」GG啦！一位男網友日前在《Dcard》發文，說他跟女友安排了2天1夜的行程，出發前，女友跟他說「今晚我想來點『嘉明的味道』」，暗示原PO想要壞壞。沒想到純情的原PO根本沒聯想到那邊去，竟買了「鮮奶茶」給女友喝，讓網友笑噴「太單純啦！」

這位男網友發文「我搞砸了……女友不理我 都是『嘉明的味道』害的」，說他單身了18年，終於在大學交到第一任女朋友，兩人還安排了2天1夜台中遊，「出發前，女友跟我說今晚我想來點『嘉明的味道』，雖然聽不懂，但礙於面子，當下跟她說好。」

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原PO趕緊查了一下女友在說什麼，結果先是看到會讓人誤會是精液的「手捧沐浴乳」經典哏圖，還心想「應該不可能，畢竟我們還沒有發生過關係」，就再繼續查。

純情男接著就找到某間使用「嘉明鮮乳」的手搖飲品牌，當下覺得就是正解了，「剛好我和她都很愛喝手搖杯，趁著女友洗澡，我趕快跑去買了附近手搖店的大人味鮮奶茶（嘉明鮮奶=嘉明的味道沒錯吧？）。」買完之後，他還沾沾自喜，「女友很愛喝鮮奶茶，我覺得她暗示的嘉明味道就是這個吧！」

▲結果原PO跑去買嘉明鮮乳調的手搖飲。（示意圖／ETtoday資料照）

結果當女友洗完澡、換上性感內衣出來後，用嫵媚的表情誘惑「那我要準備來喝嘍」的時候，純情木頭男見到這一幕馬上起身，「還是處男的我，當下過於緊張不知怎麼辦，於是立馬起身走到冰箱，把剛剛那杯冰著的大人味鮮奶茶，插上吸管遞給她。」

原PO頓時覺得空氣凝結了3秒，因為女友看了一眼奶茶，只對他翻了一個白眼，然後就穿上衣服離開了，「整個房間，只剩下我跟一杯鮮奶茶，怎麼辦！」

貼文一出，其他網友都笑噴，「清純可愛的男人，不多見了」、「對不起我笑了，請支援女友不可以色色圖」、「不能看你失去了什麼，要看你還有什麼，把奶茶喝了吧」、「太可愛了吧XD！在『可以色色』跟『大人味鮮奶茶』之間，居然沒選可以色色」、「沒關係，至少你獲得一杯鮮奶茶。」

事後，原PO則是更新後續，「好像有人懷疑是創作文，我只想說這是真實發生的」，也無奈隔空點名嘉明鮮乳「嘉明的廠商，可以來抖內嗎？都是你害的！」至於跑掉的女友其實還是有回來，「不過我們最後只有躺在床上手牽手睡著了～我是不是要製造下一次壞壞的機會？」