　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兒童打疫苗「真的不用急打」！前台大醫曝隱憂：這時討論不切實際

▲醫護人員準備幫學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲美國專家小組壓倒性通過5至11歲兒童接種新冠疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

美國專家小組以壓倒性多數表決通過，建議食品暨藥物管理局（FDA）批准5至11歲兒童接種輝瑞疫苗。而國內也出現討論聲浪，目前疫情指揮中心仍持觀望態度。台大前感染科醫師分析，以科學方式評估哪個族群要打疫苗，在75歲以上還有近3成人連第一劑都還沒打時，討論兒童疫苗「有點不切實際」，也真的不急。

台大前感染科醫師林氏璧在臉書分享，輝瑞針對5歲至11歲兒童的臨床試驗，結果算出來有90.7%的保護力。但兒童施打新冠疫苗一事醫師也提出看法，兒童接種的是10微克，也就是12歲以上民眾劑量的三分之一，而輝瑞更因此推出了全新的橘頭包裝避免弄錯，甚至改變緩衝液，可在2～8度C存放十週，也較為穩定 ，克服了原本冷鏈保存的問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聽起來是好事，但林氏璧直指，「這是否意味，兒童劑型可能要另外購買？不會算在目前民間購買的1500萬劑之中？輝瑞該不會賣更貴想再賺一波吧？」

▲▼日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在新北市全面開打，第一波開放年齡85歲以上的長者接受施打。位在板橋高中體育館的疫苗施打站，按不同時段替不同里別的85歲以上長者施打疫苗，施打狀況良好。（圖／記者湯興漢攝）

▲醫師指出，還有3成左右的長者連第一劑都還沒打，討論兒童是否要打新冠疫苗有些不切實際。（圖／記者湯興漢攝）

但回歸台灣究竟要不要在現階段給兒童接種，「我個人是覺得完全不急的」林氏璧表示，就如同之前他也不是很贊成現階段先給青少年施打一樣，大可先觀察國外兒童大量施打後的狀況，心肌炎是否嚴重，比照FDA，以台灣自己的數據來計算利弊得失，從而決定是不是該給兒童接種新冠疫苗。

林氏璧舉例，日本的資料目前在19歲以下共確診26萬人，僅有2例死亡，從嚴重度上似乎也有人種的差異。他強調，我們需要用科學的方式來評估，該在哪個族群施打疫苗，不過，在「75歲以上還有近3成的人連第一劑都還沒打」的時候，討論兒童注射新冠疫苗的議題，「我個人覺得有點不切實際啦」。

►花799元就有睡在雲朵上的fu

ET快訊
美軍在台人數曝光！　激增3倍
第13輪沒混打！AZ可接種第一劑　BNT第二劑規劃出爐
快訊／Delta+首度入侵台灣！　驗出「AY.4.2」變異株
快訊／第13輪公布！　接種AZ、BNT
快訊／本土連四天+0　今增5例境外移入
獨／松聯新幫主「七董」登大位　宴請500弟兄畫面曝
熊熊主持「冒1失誤舉動」！　當場急道歉演藝圈前輩
台南「大頭幫」幫主落網！　一臉超哀愁
罕見「色違版」青竹絲竄出！　網驚呼：第一次看到
剛補貨馬上賣光！好市多「暖暖包又沒了」　家樂福賣近3千包
加碼券連槓三週！一張圖看「中籤覆蓋率」　苦主傻眼：硬是被跳過

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

何時開放邊走邊吃？羅一鈞曝考量：試吃應可開放

第13輪沒有混打！「BNT第二劑規劃出爐」18歲以上滿4週可打

快訊／首例Delta+入侵台灣！50多歲英國入境個案驗出「AY.4.2」

政論節目可露臉！指揮中心宣布即日起「符合2條件」可免罩

沒有混打！第13期規劃出爐「BNT滿4週可打第二劑」　11／3開放預約

安卓超普遍！他求解「iPhone為何不做返回鍵」　果粉喊真心話

快訊／本土連四天+0！今增5例境外移入

無限期贈杯變6天內換完！「阿中部長咖啡」會員怒控：欺騙消費者

每天8人死於車禍　兒童「交通事故2主因」曝！交通部出招首編教材

LIVE／91萬劑BNT抵台「第13輪開放混打」　指揮中心最新說明

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

貼身熱舞！職業猛男月入10萬↑ 正妹體驗性感絕技嗨喊「好刺激」

余文樂開箱工作室！Q兒正臉曝光　王棠云素顏遭虧「照片都是騙人的」

劉冠廷《詭扯》全裸「整副放到襪子裡」　爆侯彥西亂貼露毛：快笑死怎麼演

哭了！騎新車到彰化139縣道兜風　他收「16張罰單」至少噴19200元

6歲女兒被吻！坦白供出金髮小男友　爸吃醋崩潰狂「身家調查」：別肖想

何時開放邊走邊吃？羅一鈞曝考量：試吃應可開放

第13輪沒有混打！「BNT第二劑規劃出爐」18歲以上滿4週可打

快訊／首例Delta+入侵台灣！50多歲英國入境個案驗出「AY.4.2」

政論節目可露臉！指揮中心宣布即日起「符合2條件」可免罩

沒有混打！第13期規劃出爐「BNT滿4週可打第二劑」　11／3開放預約

安卓超普遍！他求解「iPhone為何不做返回鍵」　果粉喊真心話

快訊／本土連四天+0！今增5例境外移入

無限期贈杯變6天內換完！「阿中部長咖啡」會員怒控：欺騙消費者

每天8人死於車禍　兒童「交通事故2主因」曝！交通部出招首編教材

LIVE／91萬劑BNT抵台「第13輪開放混打」　指揮中心最新說明

林靜儀出戰台中補選　游盈隆估「勝算微乎其微」改派「他」更好

何時開放邊走邊吃？羅一鈞曝考量：試吃應可開放

22香腸神豬建醮上桌　單隻40台斤造價7千

只是路過居酒屋…台大博士遭店狗狂吠！還被老闆狂毆　衰爆怒提告

彩券也搗蛋！大樂透跟風「萬聖節」　熱門6碼曝

合法報廢車輛好處多　保護環境減少損失又可申請獎勵金

第13輪沒有混打！「BNT第二劑規劃出爐」18歲以上滿4週可打

快訊／首例Delta+入侵台灣！50多歲英國入境個案驗出「AY.4.2」

邀賴清德來台東關心鳳梨釋迦產銷　挺農民企業認購2400箱

蔡英文拋出「重啟」兩岸對話　陸學者：又刷存在感

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

生活熱門新聞

王必勝正宮是「美魔女理事長」　同行揭容忍小三原因

好市多也會踩雷！鄉民「4款食物」絕不回購

壯世代愛愛次數太少　專家提8大好處

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

爸媽留「8000萬現金」他卻想放棄繼承　暗黑原因曝

王必勝正宮曝光！牧師心疼：可惜嫁了渣男

2波變天雨報到　賈新興：12月冷空氣強

第三週加碼券抽完了　所有中籤號碼一次看

李怡貞讚王必勝「奇才」：不當指揮官太可惜

王必勝正宮仙氣照曝光　背景超強

11／2起防疫鬆綁　6時機免戴口罩

交往7年月給6萬　網出征王必勝

動滋券今最後登記　7大QA看過來

入夜驟降7度　北台5縣市探17度

更多熱門

相關新聞

南韓醫院121人慘遭「突破性感染」！

南韓醫院121人慘遭「突破性感染」！

南韓國務總理金富謙（김부겸）才於今（29）日上午宣布從11月起將轉換防疫體制至「與病毒共存」（With Corona），扣除娛樂場所在內的所有大眾場所將全面解除營業時間限制；然而稍早卻傳出某醫院爆發群聚感染，121名已施打2劑疫苗的患者與醫護人員確診新冠肺炎，初步判定屬於突破性感染。

用5個月達70%疫苗覆蓋率！專家1數據對比英、美

用5個月達70%疫苗覆蓋率！專家1數據對比英、美

美國撞擊測試只有這台休旅車過關

美國撞擊測試只有這台休旅車過關

現場有人想打「這支疫苗」！陳時中霸氣喊：我陪你去Anytime

現場有人想打「這支疫苗」！陳時中霸氣喊：我陪你去Anytime

中國在上海建新航母　可匹敵美國福特級

中國在上海建新航母　可匹敵美國福特級

關鍵字：

林氏璧新冠疫苗兒童輝瑞美國

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹25歲「未婚懷孕」正式決裂爸爸！

峮峮深夜淚眼道歉！

砂石車不滿妹妹鑽車「頂她屁股2下」倒地　家屬哭求畫面

臉書真的改名了！祖克柏宣布：Meta

王必勝正宮是「美魔女理事長」　同行揭容忍小三原因

美國「百萬流量喜劇網紅」逝世得年22歲

好市多也會踩雷！鄉民「4款食物」絕不回購

「地方創生券」第3週號碼出爐！　9組幸運兒500元入袋

二哈以為被追殺　連椅子摔進蝦池

全聯限時3週衛生紙、泡麵買1送1

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

壯世代愛愛次數太少　專家提8大好處

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面