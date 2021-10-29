▲美國專家小組壓倒性通過5至11歲兒童接種新冠疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

美國專家小組以壓倒性多數表決通過，建議食品暨藥物管理局（FDA）批准5至11歲兒童接種輝瑞疫苗。而國內也出現討論聲浪，目前疫情指揮中心仍持觀望態度。台大前感染科醫師分析，以科學方式評估哪個族群要打疫苗，在75歲以上還有近3成人連第一劑都還沒打時，討論兒童疫苗「有點不切實際」，也真的不急。

台大前感染科醫師林氏璧在臉書分享，輝瑞針對5歲至11歲兒童的臨床試驗，結果算出來有90.7%的保護力。但兒童施打新冠疫苗一事醫師也提出看法，兒童接種的是10微克，也就是12歲以上民眾劑量的三分之一，而輝瑞更因此推出了全新的橘頭包裝避免弄錯，甚至改變緩衝液，可在2～8度C存放十週，也較為穩定 ，克服了原本冷鏈保存的問題。

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聽起來是好事，但林氏璧直指，「這是否意味，兒童劑型可能要另外購買？不會算在目前民間購買的1500萬劑之中？輝瑞該不會賣更貴想再賺一波吧？」

▲醫師指出，還有3成左右的長者連第一劑都還沒打，討論兒童是否要打新冠疫苗有些不切實際。（圖／記者湯興漢攝）

但回歸台灣究竟要不要在現階段給兒童接種，「我個人是覺得完全不急的」林氏璧表示，就如同之前他也不是很贊成現階段先給青少年施打一樣，大可先觀察國外兒童大量施打後的狀況，心肌炎是否嚴重，比照FDA，以台灣自己的數據來計算利弊得失，從而決定是不是該給兒童接種新冠疫苗。

林氏璧舉例，日本的資料目前在19歲以下共確診26萬人，僅有2例死亡，從嚴重度上似乎也有人種的差異。他強調，我們需要用科學的方式來評估，該在哪個族群施打疫苗，不過，在「75歲以上還有近3成的人連第一劑都還沒打」的時候，討論兒童注射新冠疫苗的議題，「我個人覺得有點不切實際啦」。