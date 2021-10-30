X1級「太陽閃焰」爆發影片曝！震撼炸出絕美光芒　GPS、衛星恐失靈

記者張寧倢／綜合外電報導

美國航太總署（NASA）發布最新影片，記錄下太陽在台灣時間26日開始的一場帶電粒子的頻繁噴發，除了有像花瓣迸開般絕美的日冕物質拋射之外，還在29日出現超強X級的「太陽閃焰」，太陽表面上的活躍區出現突發閃光，畫面相當震撼。預計今明兩日，可能會對部分GPS系統、衛星訊號造成干擾。

▲太陽於台灣時間29日出現X1級巨型閃焰。（圖／取自NASA官網）

根據NASA網站報導，台灣時間26日至27日晚間10時左右，太陽左側一個活躍區域閃爍著一系列小型閃光與如花瓣狀的粒子噴發，同時，在太陽較低處正對著地球南半球的一面則更為活躍，29日晚間11時35分更達到了幾天以來最大的「太陽閃焰」高峰，強度為最強的「X級」，其輻射爆發將大規模釋出帶電粒子，預計在本周六或周日到達地球，正好碰上萬聖節，除了可能對北極光增加額外能量，也可能會干擾部分基於衛星的通訊與GPS訊號，但不影響一般民眾和飛機飛行。

▲NASA公布了太陽閃焰的絕美畫面。（圖／取自NASA官網）

據報導，太陽閃焰是太陽輻射的大規模爆發，將帶電粒子從巨大恆星噴射出去，閃焰的強度按字母分類，C級相對較弱，M級仍屬中等溫和，而X級則為最強，本次測到的太陽閃焰被歸類在「X1」等級，是X級中最弱的，X2強度為X1的兩倍、X3則為三倍，以此類推，若為X10以上的巨大閃焰則會被認定為異常強烈的規模。

報導稱，當閃焰爆發時，通常也可能伴隨著太陽粒子的噴發，稱為「日冕物質拋射」（CME），這種噴發會以高達每小時160公里以上的速度將帶電粒子從太陽射出，通常需要幾天才會到達地球，29日的重大閃焰也產生了CME。

據悉，本次閃焰是來自於編號AR2887的太陽黑子，而太陽現正處於「第25次活動周期」的早期階段，每次黑子活動周期長達11年，太陽會從相對平靜到過度到活躍與風暴般的狀態，然後再次歸於平靜。在太陽活動的高峰期，太陽磁極將會反轉，而目前的周期則是始於2019年12月。氣象局長鄭明典也說，現在才是新的活躍期開始的初期，「感覺實際要比預期的稍為更活躍一些」。

比對一下！ 極紫外線(304)波段紀錄的太陽影像！ 由鄭明典發佈於 2021年10月27日 星期三

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