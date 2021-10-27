85%貴金屬含量比地球還多　近距離小行星成太空採礦佳選

▲NASA的Psyche太空飛行器模擬圖。（圖／取自NASA）

實習記者徐敬璇／綜合報導

美國太空總署（NASA）預計在2022年發射太空飛行器，尋找太空採礦地點，向太陽系中最大的金屬行星「靈神星」（16 Psyche）展開「Psyche」計劃，估計行星所含有的總金屬價值高達8000萬億英鎊，不過科學家最近發現另外2顆距離更近的小行星，上面85%的金屬含量讓它們成為更好的太空採礦選擇。

據Forbes報導，靈神星是太陽系中富含最多金屬的行星，由鐵和鎳組成，被認為是在形成過程失敗行星的剩餘核心，距離地球3.7億公里遠，星體直徑約為226公里，NASA預計在2022年8月發射太空飛行器，並在2026年到達目的地，在它的周圍環繞不登陸，拍攝照片、繪製地圖，進行一系列紀錄研究，並尋找太空採礦的機會。

據報導，近日科學家用夏威夷島上的NASA紅外望遠鏡設施，發現兩顆富含金屬的近地小行星（NEA）1986 DA與2016 ED85，推測兩顆行星的金屬含量皆有85%，其中一顆的鐵、鈷、鎳含量甚至超過地球的儲存量，研究運行軌跡後發現它們與靈神星同在16 Psyche家族中，距離又比靈神星近，是進行太空採礦的更好選擇。

行星科學研究所的胡安桑切斯（Juan Sanchez）表示，可以在離地球更近的地方，發現這些類似隕石的「迷你靈能」，非常值得。