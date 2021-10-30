「網購超取屌打宅配」一票人笑曝真相！　內行點出4好處：最中肯

▲雙11來臨，超商店員又要頭疼了。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

雙11購物節各平台摩拳擦掌，大家網購都是如何收貨呢？作家黃大米好奇拋問，撇除沒有管理員，為何大家包裹都不想寄到家裡？文章貼出後，引發千名關注討論，認為超取免運已成常態，更重要的是，不想讓家人知道買了什麼，有神人也列出4個原因，讓過來人大讚「跟公婆住的最懂」。

美女作家黃大米粉專除了犀利職場話題，還有各種房產與男女文，最近她則是發問，「為什麼買東西你們會選擇超取？是因為家裡沒有管理員可以收件，還是不想讓家人知道自己又亂買東西呢，還是其他呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文末，黃大米也不禁自嘲，不直接宅配到府的背後，「有時候，家人好像是我們最想隱瞞，最不能告訴他真相的人！」

文章曝光後，底下網友熱議，主因不外乎免運、沒管理員等，「超取常常有免運優惠」、「社區沒有管理員，我就連郵寄都要存局候領」、「家裡沒人可以收，可是又不想要寄到公司」、「超取能自己決定取貨時間」、「不想線上刷卡，或是東西要冰」、「家人幫忙收會收到生氣」、「跟公婆住的最懂」。

有內行人也列出超取的4點好處，「1.保護個資，不用給全名及地址；2.不想讓父母擔心又花錢幫他們或自己買了什麼；3.不需要為了等司機，還要換下睡衣；4.取貨付款，一手交錢 一手交貨」。

▼超取也可避免各資外流！（圖／ETtoday資料照）

