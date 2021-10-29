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「茶妹一天尬3人↑」月收入驚呆！5萬男完事後傻了：養得起嗎

▲▼金錢豹。（酒店示意圖／資料照）

▲酒店仍無法開業。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

疫情擊垮八大行業，許多酒店妹為了生存改跑外送！不過有男網友透露，去（2020）年與茶妹一夜情，得知對方月入23萬，等於一天接客3次以上，讓原PO驚呆不已。文章曝光後，老司機回應「紅牌一個月30萬都不是問題！」

一名男網友在PTT自爆，去年與一名茶妹進行肉體交歡，完事後原PO隨口問道，「一個月休幾天啊？」茶妹回應，「月經來會放長假，大概休7至9天，不一定！」

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至於超隱私的薪水部分，茶妹也大方透露，若月休9天來說，一次價碼4600元（一些會被老闆抽成），等於她躺著賺皮肉錢，「可以賺23萬！」聞言，原PO內心一陣衝擊直呼，「我工作一個月才五萬左右，養得起茶妹嗎？欸！你們工作多久才有23萬？」

文章曝光後，底下炸一票老司機熱議，「看姿色啊，紅的大家搶，也要看排幾班」、「非法連結生意變好！1天至少6客人」、「問題是能賺幾年？」「那也要正啊，是說現在要4600元？」「紅牌一個月30萬都不是問題」。

不過5月疫情導致酒店關閉，本站報導《八大行業停業120天！酒店妹跑「581」吐心酸　最慘一天只賺40元》，酒店小姐Elly本以為可能停業只有2個月可以吃老本度日，沒想到一停就是數個月，最後只能跑「581」（Uber Eats）賺錢，但最慘一天只賺40元，讓她感慨「外送員並沒有想像中好做」。

▲▼在酒店打滾10年Elly，因為疫情爆發，所以現在只能當外送員賺房租以及生活費。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼在酒店打滾10年Elly，因為疫情爆發，所以現在只能當外送員賺房租以及生活費。（圖／記者邱中岳攝）

▲Elly在酒店打滾10年，現在靠外送賺房租及生活費。（圖／記者邱中岳攝）

儘管11月2日起八大行業逐步鬆綁，但是針對無提供陪侍服務的場所，若符合共通性防疫原則，或是從業人員疫苗條件達到至少接種1劑滿14天的標準，就可以向地方政府提出復業申請。

目前仍須關閉之場所，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）。

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