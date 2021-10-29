文山「八仙」締約社會責任聯盟 　攜手實踐USR及地方創生

▲大文山大學社會責任聯盟今天締約成立。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

為回饋在地社會，落實大學社會責任（USR），政大與鄰近的世新大學等8所大學，今天（29日）正式締約「大文山大學社會責任聯盟」，政大校長郭明政還將締約的8所學校比喻為指南山下的八仙，希望整合各聯盟成員的產學資源，共同推行文山在地的地方創生，創造更多社會價值。

上述八校除政大、世新之外，還有中國科技大學、東南科技大學、國立台灣戲曲學院、景文科技大學、華梵大學、台灣警察專科學校，昨起一連兩天在政大行政大樓共同舉辦110年度USR計畫執行年度聯合成果展，今天正式宣佈正式締約成立「大文山大學社會責任聯盟」，多所大學校長都親自出席，凸顯對該聯盟重視程度。

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▲大文山大學社會責任聯盟今天締約成立。（圖／政大提供）

身為地主的政大校長郭明政，描繪出文山未來藍圖，他打趣說，對照山上指南宮八仙，可以將締約的8所學校比喻為山下的八仙，是春風化雨、化育人才的八仙，「我們的腳切實踏在土地，與鄉親做朋友。」未來聯盟將有更大的能量守護大地、奉獻家鄉。

政大表示，加入聯盟的各校，也展現豐碩USR成果，像是中國科大以活化在地產業，升級智慧城市為目標，積極調查民眾想法，研發智慧生活圈APP；世新大學善用傳播人才，替校園社區、高齡鄉村引入數位科技計畫，內容包含述說文山高齡者生命故事的「灣在文山」等；藝文見長的台灣戲曲學院舉行相關公演及課程，軟性提升文山美學。

▲大文山大學社會責任聯盟今天締約成立，並舉行聯合成果展。（圖／政大提供）

另外餐旅聞名的景文科大，則選擇激發新烏產業和社區，同時推動澳底海濱旅遊導覽；警專文武兼備，過去曾協助辦理亞特盃心智障礙運動會，平時也教導社區幼童練習柔道；華梵大學與東南科大則分別針對淡蘭古道石碇區、平溪區，深入社區教育，開發周遭觀光景點。