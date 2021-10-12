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學投資趁早！政大首開期貨實務課逾500人搶選修

▲▼政大與期交所合作開通識課，學生熱烈選修。（圖／政治大學提供）

▲政大與期交所合作開通識課，學生熱烈選修。（圖／政治大學提供）

生活中心／綜合報導

政治大學創新國際學院今年新開《年輕人需具備的期貨知識》通識課程，也是台灣期貨交易所首次與國內大學攜手合作開課，吸引財政、經濟、傳播學院等科系逾500學生搶選，最終僅120名學生可以選修。，仍足顯現今大學生濃厚的投資理財興趣。

政治大學副校長王文杰說，該課除了政大學生，也有陽明交通與中央大學等台聯大學生跨校選課，開學之初更有不少外校生詢問可否旁聽，相當受到歡迎。他說，相信本課程能加強學生的金融實務素養，快速瞭解國際與國內期貨市場現況，更可透過虛擬交易，實務接軌期貨交易。

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期交所董事長吳自心指出，有不少年輕投資人進入台灣證券及期貨市場交易，有必要及早培養理財知識和風險控管觀念，此課程以實際行動深入校園，提升學生金融知識素養、建立正確理財觀念。

該課程除了政大校內師資，還有期交所主管、金管會前副主委許永欽、期貨公會理事長暨凱基期貨董事長糜以雍、華南永昌投信董事長黃昭棠以及各如元大、群益等企業高階主管、講師。

政大指出，教學大綱中先以期貨議題入門，從建立台灣期貨市場、期貨、選擇權的基本觀念，再進入實務層面，介紹期貨下單及風險管理，並探討熱門期貨議題，最後教授技術指標、程式交易、ETF與期貨的關係。讓學生從實務面認識金融產業多元面向。

修課學生蔡庭宇說，相對於股票交易來說，自己較不熟悉風險較大的期貨，希望藉由課程更全面深入認識此領域。

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