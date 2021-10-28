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住宅警報器免費申請！　消防第七大隊與南區區公所擴大推廣

▲台南市消防局第七大隊結合南區區公所，於區公所三樓禮堂，對市民朋友進行防火防災宣導，並推廣住宅警報器免費申請。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊結合南區區公所，於區公所三樓禮堂，對市民朋友進行防火防災宣導，並推廣住宅警報器免費申請。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期發生重大火警奪走人命的新聞警示全台，台南市消防局第七大隊結合南區區公所「2021年度社會福利總複查」 ，從10月25日至29日每日上午8時30分至11時30分)，於區公所三樓禮堂，對市民朋友進行防火防災宣導，並推廣住宅警報器免費申請。

消防七大隊指出，利用民眾配合區公所複查作業時，針對社會弱勢族群每戶補助一顆住警器，補助條件是「居住5樓以下未有火警自動警報系統的住戶」及「過去未曾申請過的弱勢族群」，截至27日2天下來已經補助發放超過300顆，歡迎符合資格的市民於複查期間至南區公所洽詢。

▲台南市消防局第七大隊結合南區區公所，於區公所三樓禮堂，對市民朋友進行防火防災宣導，並推廣住宅警報器免費申請。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊長黃輝林表示，消防局局長李明峯秉持著市長黃偉哲的施政理念，強化宣導市民正確的防火防災知識和觀念，這次宣導的重點除了推廣住宅用火災警報器外，另外也宣導「防範縱火」對策、老人防火防災及強化住宅防火安全等內容，提供在場民眾有效的防火對策做為參考，宣導的重點如下：民眾屋內外減少雜物、紙張或回收物等堆放，並應適時加以清理、販賣或請回收商回收。

針對騎樓處、倉庫、住家出入口，甚至營業場所建議加裝監視器，隨時注意可疑人物，達到嚇阻不法之效果，也利於案發後提供火災調查人員或警方相關證據進行調查。居家或倉庫等適當處建議裝設「自動感應照明裝置」，以提供陰暗處適時照明，有效嚇阻有心人士。

裝設「住宅用火災警報器」，提早獲知火災發生，以提供住戶、民眾更多避難、逃生時間。住警器裝設不僅對於縱火案件發生 有所助益，亦能對於一般住家因「疏忽」所造成之火災案件，提醒住戶避難、或逃生。

消防七大隊籲請大家依照「三從四得」的方法防範縱火，定期實施安全檢查，以確保生命財產安全。三從就是「從消除死角做起」、「從守望相助著手」、「從消除雜物動手」；四得就是「可疑狀況要認得」、「大門上鎖要記得」、「監視設備要捨得」、「滅火方法要曉得」。

消防局第七大隊呼籲市民朋友，面對火災要有「小火快逃，濃煙關門」的觀念，另外近期天氣轉涼，使用瓦斯熱水器需注意通風以防範一氧化碳中毒，期望藉由不斷的提醒和宣導，共同打造更安全的生活環境。

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