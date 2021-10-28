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太平山蹦蹦車11／1復駛　茂興步道主線開放賞豐富植被

▲到太平山遊樂區必搭的蹦蹦車，11月1日起復駛。（圖／羅東林管處提供）

▲到太平山遊樂區必搭的蹦蹦車，11月1日起復駛。（圖／羅東林管處提供）

記者游芳男／宜蘭報導

太平山國家森林遊樂區內的人氣設施蹦蹦車將於11月1日起恢復營運。蹦蹦車為昔日太平山伐木時期的山地運材台車，因下邊坡工程施作暫停4個月，充滿代表性的黃色車身及開放式車廂以及行駛過程發出「蹦！蹦！」聲響是其最大特色，遊客搭乘蹦蹦車穿梭樹林及軌道、橋間，擁抱大自然的氣息，是來太平山不能錯過的經典景點之一。

▲蹦蹦車將於11月1日復駛，茂興步道主線也將一併開放，豐富的植被生態搭配古樸的鐵軌，充滿懷舊情懷。（圖／羅東林管處提供）

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▲蹦蹦車將於11月1日復駛，茂興步道主線也將一併開放，豐富的植被生態搭配古樸的鐵軌，充滿懷舊情懷。（圖／羅東林管處提供）

羅東林管處表示，為配合11月1日起復駛的太平山蹦蹦車，茂興懷舊步道主線由原來的300公尺亦延長至1.1公里，茂興懷舊步道昔日為太平山運材軌道，原長1.5公里，因颱風侵襲暫停開放，後因休養生息，滿布苔癬、蕨類等地被植物，因此於2020年著手進行步道修整工程，搭配古樸的鐵軌，充滿懷舊情懷，彷彿穿越歷史現場，值得遊客花上半天的時間來感受。

茂興懷舊步道包括主線1.1公里及上、下環線500公尺，合計約1.6公里；主線步行往返時間約1.5小時，上下環線步行約30分鐘，茂興車站返程的末班車發車時間為下午3時，請遊客若要探訪茂興懷舊步道主線風采，千萬要留意回程的搭車時間。

蹦蹦車每月的第2和第4個星期二為保養日，當日列車停駛。現為配合防疫工作，蹦蹦車仍採降載措施，每列車載客人數上限為60人，乘客須全程配戴口罩，購買車票可使用5倍劵。遊客若欲購買太平山熱門的文創商品，可至蹦蹦車售票站2樓、太平山莊販賣部及中間服務站購買。

太平山國家森林遊樂區參照中央流行疫情指揮中心新冠肺炎防疫指引，逐步鬆綁措施，自11月1日起，太平山莊餐廳開放合菜供餐，室內人數上限為150人，鳩之澤溫泉區除家庭湯屋已開放外，亦增加提供大眾池泡湯服務，惟露天SPA區人數上限60人，男女裸湯區則各25人為上限。詳細資訊請見太平山國家森林遊樂區官網(http://tps.forest.gov.tw/)、FB粉絲團(http://www.facebook.com/tps100.forest/)以及台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw/)。

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