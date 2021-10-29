最大藝術浩劫「災情擴大」　檢再追出400藝術家也遭騙簽賣身契

▲包括國寶級水墨大師歐豪年曾控告華藝網涉詐，如今檢察官追出全案共500人受害，但僅約400人提告。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

「全球華人藝術網」負責人林株楠，2年前被起訴涉嫌以夾帶方式，在申請政府補助等文件中，夾雜終身創作授權書，至少90位藝術家因此不慎簽下「賣身契」，無償讓出作品權利，檢察官在案件審理過程中，翻閱相關事證，發現還有約400名橫跨台灣老、中、青三代的藝術家也受騙，逐一傳喚確認後，29日再依藝術家們意願，追加起訴林涉詐欺300人未遂。

華藝網詐騙累計有500名藝術家受害，但僅約400人提告，在全案爆發之初，文化部長李永得曾與藝文團體舉行記者會，李稱這是「台灣有史以來最大的藝術界的浩劫」，「一方面跟藝術家道歉，因為我們來晚了」，不過有法界人士指出，藝術家們通常不問世事，文化部除了代為告發刑事官司外，也應盡力協助藝術家們循民事管道，向林株楠求償或解除不合理契約，挽救遭扼殺的台灣藝術創作空間。

▲文化部長李永得(中)曾表示會為藝術家們爭回應有權益。（資料照／記者林育綾攝）

根據北檢2019年起訴內容，華藝網在2011年4月間，以響應建國百年慶祝活動為由，在全台各地找藝術家簽名，一起向文建會申請並取得100萬元補助，名義上是要用來進行「讓世界看見台灣藝術風華與內蘊—台灣百年藝術家電子書建置計畫」，實際上涉嫌利用政府補助的名義，吸引藝術家上當。

有些藝術家後來把畫作寄放其他畫廊出售，結果被華藝網提告侵害著作權，藝術家們才發現，原來當初在不知情之下，夾到1份「終身創作著作權專屬讓與書」，連自己要寄賣或展出作品的權利都沒有，包括國寶級水墨畫大師歐豪年在內，多名藝術家到北檢按鈴告發。

▲全球華人藝術網負責人林株楠至今否認犯罪 。（資料照／翻攝林株楠臉書）

林株楠和5名業務員遭檢察官陳鴻濤起訴後，案件目前仍在台北地院審理中，公訴蒞庭檢察官郭郁在審理階段，發現另外還有4、500名藝術家也簽下這份賣身契，主動簽分案件偵辦，逐一傳喚並告知藝術家們未來可能遇到的創作品權益問題，除部分人不希望沾惹官司，或不願追究，約300人表明希望提告，林株楠和8名業務員因此遭追加起訴。

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