「濕」還是「溼」？媽見小三兒課本、評量崩潰　答案長知識了

▲「濕」與「溼」原來有差別。（示意圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

替孩子檢查功課，礙於課綱與版本不同，往往讓家長們教得很心累！一名媽咪崩潰求助，孩子的國小課本出現「溼」的教法，但評量卻出現「濕」的用法，讓她看傻不知所措。事實上，「濕」與「溼」國語辭典是通用的，但依舊有差別，「濕」為異體字，正體字應該為「溼」。

一名女網友在臉書《小一聯盟》表示，孩子目前讀國小三年級，關於「潮濕」的用法，國文課本與評量出現兩種字型，讓原PO困惑求助，「如何教這兩個字的分別？」

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原PO也補充直呼，學校課本是南一版，「課本是『溼』，評量是『濕』，我有先叫他寫課本的，只是我之前暑假是教他評量的！」

實際查詢教育部國語辭典，「濕」釋義同「溼」，而另再查「溼」時，還分成形容詞、動詞與名詞的用法，如下：

【形容詞】

水分多、含有水分的。如：「把溼毛巾擰乾。」宋．姜夔〈昔遊〉詩：「燎茅烘溼衣，客有見留者。」

【動詞】

沾水、沾潤。如：「淚溼衣襟」、「全身溼透」。

【名詞】

中醫六淫之一。因溼氣過大，阻滯氣的活動而致病，流行於長夏。如：「溼毒」、「風溼」。

文章曝光後，不少網友熱議，「通用喔！溼為濕的俗字，現在正式文用『濕』較多」、「當時老師教什麼，考試就寫那個字，才不會被扣分」、「用台語唸就很清楚喔～『溼』搭搭的一直滴水；空氣很潮『濕』」、「現在小學生真的很辛苦，連家長都被搞到錯亂，我自己也很錯亂」。

本站報導《「濕」與「溼」有差別！ 「宵」夜與「消」夜可通用》，教育部曾舉辦「辭典啄木鳥」頒獎典禮，邀請民眾一同來挑錯，其中有讀者指出，「濕」度常被錯用，應該是「溼」度才對。

當時，退休電腦教師王國良提出「濕」為異體字，正體字應該為「溼」，拿下社會組優等獎，他還表示，「宵」夜與「消」夜、還有先前曾出現一刀「斃」命與一刀「畢」命，事實上都是通用的。

▼「溼」可分三種型態！（圖／翻攝教育部國語辭典）

