動滋券今最後一天登記　150萬中籤者7大領用QA看過來

記者黃翊婷／綜合報導

教育部體育署500元動滋券登記時間只到今日（29日）！若民眾先前3次都沒有中籤，11月4日（下周四）還有一次機會。至於已經中籤的150萬名幸運兒，《東森新媒體ETtoday》整理出7大QA，供民眾參考如何領取及使用。

▲動滋券4輪抽籤共計將抽出200萬名幸運兒。（圖／體育署）

Q1：如何知道是否中籤？

A1：中籤者將在10月14日、10月21日和10月28日下午5時起陸續收到中籤簡訊，之後可至共通平台查詢是否中籤（點此前往動滋券網站）。

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Q2：如何領取？

A2：動滋券是採用電子錢包，沒有發行實體券，領取方式請上動滋網（500.gov.tw）點選「民眾領券」，填入身分證字號或統一證號、出生月日、登記的手機號碼後，該手機號碼會收到簡訊驗3證碼通知，輸入驗證碼確認無誤，即可獲取二維碼（QR Code），民眾可以截圖或列印，並在臨櫃消費時使用。

另外，10月14日和10月21日中籤的民眾已經可以上網領取，10月28日中籤的人則要等到11月1日10時才能領取，最後領取時間都是明年6月30日23時59分。

▲中籤者進入動滋券官網並填寫資料就能領券。（圖／動滋券官網）

Q3：如何使用？

A3：中籤者至「動滋網」填寫資料後，可獲得500元抵用額度，抵用不限次數，明年6月30日前抵用完畢為止，不足額須自付差額。

若前往實體店家消費：

請先上「動滋網」取得QR Code後，再前往符合參與資格之合作業者購買商品消費使用，臨櫃結帳時出示QR Code，並告知中籤者身分證號末4碼即可抵用及支付差額。

若使用線上平台消費：

同樣請先上「動滋網」取得付款碼，再前往符合參與資格之合作業者線上平台購買票券，於系統輸入付款碼及身分證號末4碼後，即可抵用及支付差額。

Q4：哪些店家可以使用？

A4：動滋券可使用於運動場館、參加體育活動、觀賞運動賽事等，民眾可至「動滋網」搜尋有參與的合作業者，目前約有3000家可以使用。

▲動滋券4輪中籤者的領券時間不同。（圖／體育署）

Q5：動滋券使用期限？

A5：10月14日和10月21日中籤者，抵用期限為11月1日10時至2022年6月30日23時59分。

10月28日和11月4日中籤者，抵用期限為11月11日10時至2022年6月30日23時59分。

Q6：可否與振興五倍券一起使用？

A6：可搭配振興五倍券一起使用。

Q7：可以給家人使用嗎？

A7：經家人同意後可以使用。現場消費抵用動滋券時，除出示二維碼（QR Code）掃描外，店員會詢問中籤者或由消費者自行輸入中籤者身分證號末4碼，以確認抵用。