新疆4000年乾屍「小河公主」最新DNA研究曝起源　假說全推翻

▲研究團隊透過分析DNA，發現小河墓地出土的乾屍，為遺傳上獨立的本地人群，並非由外地遷入。（圖／翻攝自《自然》）

記者趙蔡州／綜合報導

小河墓地位於新疆羅布沙漠，2004年被評為中國十大考古發現，當中發現的一具女性乾屍，屍身保存完好，被稱為「小河公主」，而小河公主究竟是哪裡人，一直是考古學界的謎團。世界頂級學刊《自然》（Nature）日前刊登一份研究，透過分析乾屍DNA，終於確認小河公主的人種身分，更推翻之前的種種猜測。

根據澎湃新聞報導，小河墓地位在新疆塔里木羅布沙漠，考古學者在現場發現許多具史前乾屍，其中小河公主由於屍身保存完好，最為知名，留給外界的謎團也相當多，包含乾屍酷似白人的外表特徵，身穿羊毛服裝，農業畜牧經濟以牛、羊、小麥、大麥、小米及奶酪為主，讓考古學界對當地人的起源相當困惑。

世界頂級學刊《自然》27日刊了一篇由中德美韓4國團隊共同研究完成的《青銅時代塔里木盆地乾屍的基因組起源》，他們分析了18具乾屍的DNA，其中13具均出自小河墓地，5具出自新疆北部準噶爾盆地。報告中強調，這些個體代表了該地區至今為止，挖掘出的最早的人類遺骸。

▲研究團隊透過分析DNA，發現乾屍為遺傳上獨立的本地人群，並非由外地遷入。（圖／翻攝自《自然》）

根據研究團隊分析，這些青銅時代的乾屍屬於一支遺傳上獨立的本地人群，他們並不是外來者遷移到塔里木，而是曾經廣泛分佈的更新世群體的直系後代，但這些群體在上個冰河世紀末期基本消失，這一個群體被稱為古代北歐亞混血人，在當今人口的基因組中只存活了一小部分。

分析結果推翻了此前的種種假設，包含乾屍由西伯利亞、阿富汗北部或中亞山區遷徙而來的假說。納扎爾巴耶夫大學一名人類學和社會學教授Paula N. Doumani Dupuy表示，「解答了小河文化的遺傳起源，進一步解釋及界定了亞洲內陸青銅時代的動態及多樣化的文化交流模式」。

據悉，小河公主又稱微笑公主，是1934年出土的著名青銅時代白人女性乾屍，由瑞典考古學者弗克•貝格曼最初發見，其生活時期為西元前1800年至1600年之間。

其實「小河公主」身份是一個普通人，並非王公貴族，但因為她的美麗，就被看成了漂亮的「小河公主」。她從身分上來講，並沒有甚麼特殊之處，她的埋葬方式、隨葬品都跟普通人一樣。



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