4000年不腐女屍！神秘「小河公主」出土仍在笑　驚人美貌專家吸氣

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記者鄭思楠／綜合報導

小河墓地位於新疆羅布泊地區孔雀河下游河谷南的羅布沙漠，2004年被評為中國十大考古發現。當中發現一具女性乾屍，屍身保存完好，一直以來被稱為「小河公主」，但原來「小河公主」並非真的是公主，那她的真實身分是什麼呢？

據悉，小河公主又稱微笑公主，是1934年出土的著名青銅時代白人女性乾屍，由瑞典考古學者弗克·貝格曼最初發見，其生活時期為前約1800年－1600年之間。

《文明的密碼──跟著考古學家穿越中國歷史》一書的第五講（小河墓地：羅布荒原上的中西文明交融之謎）揭開了謎團。

書中詳細描述，小河墓地的M11號墓保存得非常完整，這個棺上緊緊包裹著牛皮，到第三塊蓋板揭開的時候，現場的人都不由自主地發出吸氣的聲音，驟然安靜之後，又不約而同地發出聲音來，「啊！小河公主。」

▲「小河公主」的棺木。（圖／翻攝自微博）

「小河公主」身上的衣服保存得非常好，把上頭的小蓋板全部揭開以後，能看到保存完好的整個身體，她的眼睫毛清晰可見，眉毛彎彎，面部白皙，高鼻梁，略帶微笑，唇線細緻，身體豐滿，長得也非常漂亮，活著的時候可能更漂亮。

文中解釋，「小河公主」其實就是一個普通人，但因為她的美麗，就被看成了漂亮的「小河公主」。她從身分上來講，並沒有甚麼特殊之處，她的埋葬方式、隨葬品都跟普通人一樣。

▲小河墓。（圖／翻攝自微博）

書中分析，「小河公主」得以保存完好，可能是噴塗了一層白色的乳狀物，但到底是甚麼現在還沒分析出來。

此外，「小河公主」的棺木也非常有特點。從整體來說，她的墓棺是兩個側板，這種棺木的埋葬方式，是在沙地上先挖一個坑，把人放進去，再用兩個棺的側板合起來，把擋頭、擋尾插起來，然後用小蓋板蓋在上面，最後把牛宰了用牛皮包上，而且棺木是沒有底的。

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