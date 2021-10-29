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謝盈萱突破自我感謝自己　如「冷萃」般滴濾慢釀回韻甘甜

▲不簡單的一年！謝盈萱突破自我感謝自己，如「冷萃」般滴濾慢釀才有沁入心脾的甘甜。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者陳珊珊／採訪報導

《俗女養成記》第一、二季自播出後引起熱烈討論，飾演女主角陳嘉玲的謝盈萱大受觀眾喜愛，緊接著新戲《四樓的天堂》開播，謝盈萱分享新角色「張琪」的故事，也回顧自己的演員生涯，感謝一路走來的點點滴滴，才能滴濾慢釀成現在的樣子。

▲▼冷萃,蜜香紅茶,花蓮舞鶴獲獎茶,謝盈萱。（圖／記者姜國輝攝）

▲謝盈萱分享新戲《四樓的天堂》。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

Q：《俗女養成記2》完美結局，緊接著新戲《四樓的天堂》播出，請盈萱聊聊「張琪」的特質與背景。

謝盈萱：我在《四樓的天堂》裡面飾演張琪，她是一位心理諮商師，因為她長期需要處理很多個案，所以自己也累積了不少負面情緒，同時在生活中碰上人生交叉口，出現一些她必須要去面對的挫折。漸漸地，她開始尋找方法，透過推拿師給她的一些幫助，去尋找接下來要往哪個方向前進。

Q：面對不同角色的挑戰，盈萱如何在生活中醞釀角色情緒？

謝盈萱：我覺得很多人會想要問這個問題，也許是想要得到一個答案，一種解決方法，或是一個可以遵循的SOP。但其實我認為，演員的生活是隨時隨地都在準備角色的，因為人是很複雜的動物，你隨時都在觀察、隨時都在提取一些元素，把它們收在口袋裡面，等到遇上對的角色時，就可以拿出對應的東西來做一些調整。

Q：從劇場發跡到演出多部作品，拿下金馬影后，一路走來，盈萱如何看待自己的經歷？

謝盈萱：我覺得在劇場裡面工作，在學校裡面學習，就已經開始在累積很多很多的經歷了！也許中間有經過一些小小的低潮，但這也是很有趣的，因為如果人生中沒有經過這些低潮，沒有體會柴米油鹽的時刻，就沒辦法去累積生命的厚度。這樣一路走過來，其實真的會很感謝曾經的那些累積、那些重量，讓我可以成為一位擁有故事的演員。

▲▼冷萃,蜜香紅茶,花蓮舞鶴獲獎茶,謝盈萱。（圖／記者姜國輝攝）

▲謝盈萱感謝過去的點點滴滴，讓她能夠成為一位擁有故事的演員。

Q：盈萱欣賞的人事物，是否也屬於慢釀的類型？

謝盈萱：我對於老故事，具有濃縮淬鍊出來的生命，其實是比較有感覺的。我喜歡的表演者，常常是有一定年紀的人，或是他們經歷過一段不被人知的時刻，突然間，得到一個非常適合發揮的角色，我喜歡的演員，通常都有一定的成熟度。我的年紀慢慢進入到30、40歲後，對於一些古老的、經過時間年歲的東西非常感興趣，像有時候出國，看到一些很漂亮的古董、古物，或是原礦類水晶，我都特別有感覺。

Q：盈萱是否有特別偏愛的飲品？

謝盈萱：我這陣子還滿喜歡喝茶的！以前可能喜歡刺激性飲品，就是那瞬間來的味覺感，會讓人感覺很棒、很舒暢，但漸漸地，對於味道跟層次感的要求會越來越高，其實就跟表演很像，你會希望層次慢慢往上走。

▲▼冷萃,蜜香紅茶,花蓮舞鶴獲獎茶,謝盈萱。（圖／記者姜國輝攝）

▲謝盈萱開心分享這陣子愛喝茶，特別喜歡輕盈口感的茶。

Q：感覺盈萱對茶有所研究，有沒有自己的心頭好或品茶心得？

謝盈萱：沒有沒有，我不是專家，我是新手啦！因為是新手，所以可以慢慢慢慢去找到那些自己喜歡的味道，我覺得這還滿好玩的。我目前比較喜歡擁有輕盈口感的茶，對我來講，輕盈是可以不搶味道的，這也很像表演，你以為越簡單的東西，其實它越難。所以我喜歡簡單的事情、簡單的表演、簡單的食物，所有東西越簡單，越能夠品嘗到它的層次感。

Q：「冷萃蜜香紅茶」選用花蓮舞鶴茶葉，舞鶴鄉是台灣很有名的茶葉出產地。舞鶴的茶葉再經過小綠葉蟬的著涎，自然散發出蜜香味，最後原萃冷萃再藉由滴濾慢釀的工法製成，盈萱感覺如何？

謝盈萱：我知道冷萃本來厲害的就是它的口感會比較圓潤，然後你們說的蜜香，還真的是蜜香！還滿讓人驚豔的！就像我剛剛講的，看似簡單的東西，其實越不容易處理，如同人生，你越難去看到的地方，其實它也是越重要的地方。

▲▼冷萃,蜜香紅茶,花蓮舞鶴獲獎茶,謝盈萱。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼「冷萃蜜香紅茶」選用花蓮舞鶴茶葉，經過小綠葉蟬的著涎，自然散發出蜜香味，最後原萃冷萃再藉由滴濾慢釀的工法製成。

▲▼冷萃,蜜香紅茶,花蓮舞鶴獲獎茶,謝盈萱。（圖／記者姜國輝攝）

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