台東購物節電週開跑！買節電商品抽大獎　有機會中Gogoro

▲▼「Power台東購物節電週」活動，即日起至11月16日止，有機會抽中GOGORO電動車。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

今年受疫情影響，民眾居家時間大增，住宅用電大幅增加，為鼓勵民眾購買節能家電或商品，共同投入節能生活，台東縣政府加碼推出「Power台東購物節電週」活動，民眾只要於活動期間於台東在地商家購買節能家電，並至活動表單登錄發票，就有機會把GOGORO帶回家。

即日起至11月16日止，民眾只要購買節能家電、節能商品並取得統一發票，或免用統一發票店家收據，並達成活動指定條件，按讚「Power台東」臉書粉絲專頁、按讚及公開分享節電購物週活動貼文、於留言處分享購買哪樣節能商品、上傳節能產品之廠商保證書（卡）或足資證明文件、登入活動表單https://reurl.cc/73VAjN 填寫資料，不限消費金額即可獲得1次抽獎機會。

財經處提醒，資料登錄時，民眾需提供真實完整的中文姓名、手機號碼及戶籍地縣市別，姓名與戶籍地縣市別必須與身份相關證明文件上所載內容一致，在台外籍人士需提供真實完整的姓名、護照號、電話號碼，姓名與護照號必須與護照上所載內容一致。應保證所登錄資料均為真實且正確，如有不實、資料不全或錯誤導致無法聯絡通知者或中獎機會損失等，視同放棄中獎資格，如有致損害於主辦、執行單位或其他任何第三人，參加者應負一切相關責任。

購物週結束後，將於11月17日縣市共推住商節電行動計畫成果發表會中抽出GOGORO Viva Basic、Lenovo平板電腦、石頭牌掃地機器人、Panasonic水離子吹風機、Apple Watch SE等多項大獎，讓民眾除了能共同響應節能消費還能省荷包。中獎者領獎時主辦單位有權請中獎者出示實體發票或收據正本（電子載具之發票需提供財政部載具消費發票查詢截圖畫面）以茲證明，請妥善保存正本。

活動詳細情形請上臉書粉絲專頁「Power台東」 (https://zh-tw.facebook.com/ilovepowertaitung/)，或是登入線上表單https://reurl.cc/73VAjN ，參閱活動詳情，一起來響應節能消費、節省荷包。

