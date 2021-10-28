用男友手機看劇　載具APP「跳出1通知」她看清渣男：垃圾就在身邊

▲原PO心碎分手渣男。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

看另一半手機，究竟是維持安全感，還是打開「潘朵拉的盒子」自討苦吃？一名女網友日前用男友手機看劇，意外看到男友在5-7月時購買保險套的發票紀錄，但明明那段時間雙方都沒有見面，直接找男友質問，男友坦承愛上女同事，甚至還同居，讓原PO超心碎，本來預計今年要結婚，慶幸自己及早看清。

女網友在Dcard上發文，跟男友從大學就交往，在一起已經6年了，雙方都很信任對方，平時也不會看手機，「沒意外的話，本來預定今年結婚，結果這個意外就發生了」。原PO提到，今年5-7月因為疫情關係，近三個月都沒有見面，直到8月疫情趨緩，男友才開始到她家。

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某天原PO拿著男友的手機追劇，跳出載具APP的通知，要往上滑掉時不小心點進去，好奇心驅使想看看男友平常買了什麼，「不看還好，一看不得了，明明5-7月都沒見面，竟然會有買保險套的發票」，她氣得馬上找男友對質，男友坦承4月時愛上女同事，5-7月時兩人還同居，「早上上班、晚上打炮」，她氣到哭出來，將男友趕出家門，並提出分手直接封鎖男友。

▲從載具APP發現男友偷吃。（圖／翻攝自Dcard）

原PO透漏，最近耳聞「那對狗男女因為懷孕所以結婚了」，很後悔浪費6年的時間在垃圾身上，奉勸大家隨時注意另一半在做什麼，「也慶幸那個發票通知，讓我發現垃圾在身邊，不然我真的就要跟這個渣男結婚了」。

對此，網友也恭喜她離開渣男，「很慶幸你在婚前發現這件事」、「不要太難過！那女的以後也會面臨老公外遇的」、「發票直接拯救妳的下半生」、「辛苦妳了 ，看到這張照片，我仿佛也能感受到妳的崩潰」、「還好你不小心的點開了」、「看到早上上班，晚上上床整個火都來了！」