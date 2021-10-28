批男友前妻「露鮑勾男人」！網紅認罪求輕判　見媒體情緒暴走

▲網紅梁思惠因涉加重誹謗案，到台北地院出庭認罪求輕判。（合成照／圖左記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

曾被誤認是2017年南港陳姓女模命案共犯的網紅梁思惠，去年在網紅男友Bump嗆前妻Cherry的網路影片留言，指Cherry「露鮑魚給別人男友看」，被控涉犯加重誹謗罪嫌，梁女今到台北地院出庭認罪求輕判，公訴檢察官同情梁女「知道妳很委屈」，建請妥適量刑，法官勸諭梁女「網路用語要注意，以免再跑法院」，將擇期宣判。

梁女開完庭見記者求訪，頓時情緒爆發，指著記者高聲要求：「不准拍照！」陪梁女出庭的一位親友緩頰表示，南港案一連串的報導對她們造成很大傷害，「我們一直承受很多壓力，我都勸她（梁女）要冷靜！」梁女聽不下去，拉著親友說：「走！我們去吃飯！」

南港陳姓女模命案發生於2017年3月，梁女（24歲）當時是命案主嫌程宇（28歲）的女友，程男以外拍為幌子誘騙陳女赴約性侵殺害，但他盜用梁女臉書聯繫陳女，事後又誣賴梁女是主謀，害梁女背負「蛇蠍女」的罵名，更遭羈押3天，檢方發現出錯，趕緊聲請法院撤銷羈押，將梁女不起訴。程男去年（2020年）10月被判處無期徒刑定讞，正在服刑。

▲Bump和Cherry離婚後曾透過影片隔空交戰。（圖／翻攝自Bump IG、愛美教主臉書）

梁女轉型從事網拍，卻捲入男友Bump與前妻Cherry的糾紛而吃官司。經營YouTube頻道的Bump（本名黃煦傑），和同為網紅的前妻「愛美教主Cherry Queen」（本名劉思吟）閃婚僅4月就離婚，Bump去年初PO影片《我跟老婆離婚的真相！》爆料Cherry涉逼員工簽本票，「手法很像貴婦奈奈」。

梁女挺男友並在影片留言指Cherry「故意不穿內褲」、「露鮑魚給別人男友看」等語，Cherry怒告2人涉嫌妨害名譽，結果Bump將影片下架再錄影向Cherry道歉，獲得原諒，梁女自認沒胡說、拒絕和解，被依加重誹謗罪嫌起訴。

▲梁思惠曾無端捲入南港陳姓女模命案，現在從事網拍。 （圖／翻攝自梁思惠臉書）

北院今下午開庭審理，梁女遲到約20分鐘，她辯稱先遭劉女誣指為「小三」，接著又遭網友攻擊辱罵，她才去Bump的影片留言，「不然我本來不想理」。法官解釋就算公眾人物在家沒穿衣服，也跟公益無關，梁女本案留言就算說的都是真的，也僅為個人私德。

梁女表示：「沒關係！我承認！」願認罪請求從輕量刑。公訴檢察官同為女性，告訴梁女「知道妳很委屈」，提醒梁女可以評論劉女到黃男住處的事，「但不能提到人家的性器官」，檢察官並請法官審酌梁女動機、妥適量刑。法官諭知改採簡易判決程序擇期宣判，並勸諭梁女「網路用語要注意，以免再跑法院」。

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