耗資千萬打造全台校際競賽　「2021必紅校際好歌聲」

圖、文／必紅國際提供

近年來因疫情關係市場低靡，各個產業紛紛退場。此時卻有企業逆向操作，耗資千萬打造學生舞台！

▲必紅校際好歌聲海報。

必紅國際與GS1國際條碼協會、領飛無限文創、網紅創意空間斥資千萬辦理「2021必紅校際好歌聲」線上公開競賽，打造專屬學生的造星舞台、開創辦網紅培訓、網紅專業主題訓練、多元企業媒合服務。

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2021必紅校園好歌聲競賽辦理於10月21日至12月31日間，不計成本邀請百位網紅作宣傳；同時也重金禮聘演藝圈新人吳玳慈（阿布），以及人氣歌手梁一貞、亦帆、解偉苓、盧學叡、開水小姐等人進行活動代言；評審師資更是重量級！包含林暉博士、林明陽老師、徐雅琪老師……等，為各個學生作競賽指導，替學員們打造夢想舞台。參賽的學員除了有機會跟偶像明星同台演出，主辦單位更祭出新台幣20萬元做為獎金。

▲必紅校際好聲音代言陣容。

▲必紅校際好歌聲評審名單。

競賽模式以Youtube線上公開投票比賽，計分方式則是採觀看人數與讚數進行。參賽人可以透過創意、搞笑、專才、舞蹈等方式進行加分，賽程分為 初賽、複賽、復活賽、總決賽等四個賽程，不同賽別入圍即可獲取1000~3000元不等的獎金。同學們可以透過網路進行線上報名，只需錄製一首個人喜愛的歌唱影片內容，上傳必紅官方網站即可參賽。

賽程時間

初賽 11/11~11/20

複賽 12/01~12/10

復活賽 12/01~12/10

總決賽 12/20~12/30

此外必紅國際邀請網紅職人學院創辦人李裕祥，針對入選的參賽學員提供專業培訓、輔導多元發展、影音創作、詞曲創作、MV拍攝、網紅教學……等機會，讓參賽學生對未來提前規劃，找到專屬的光芒，登上耀眼舞台！

▲活動官網連結。