金錢豹封關半年摩拳擦掌迎解禁　老司機開心：帶著黃卡喝酒去

▲八大行業16日起有條件解封，金錢豹業者已摩拳擦掌，迎接復業。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

中央流行疫情指揮中心宣布，有女陪侍的八大行業16日起有條件開放，每天緊盯疫情消息的金錢豹業者得知後非常開心，總經理周永欣表示，公司正在討論如何舉辦誘人的慶祝解封活動，吸引顧客回流，至於原本3樓改成的自助式KTV，依然不變，不改回來，畢竟自助式還是有客源，其它如海派、紫爵也在摩拳擦掌，準備打開關了半年的大門，酒客和小姐同樣興奮，有酒喝也有錢賺。

5月中由於疫情嚴峻，全國八大行業全都禁止營業，影響上百萬相關從業人員生計，有人生存不下去，選擇輕生，有人借錢借到親友不敢接電話，各縣市視廳業者也相繼召開陳情記者會，呼籲政府給條生路。

金錢豹為了因應疫情，也讓員工有工作可做，於是將原本3樓有女陪侍的酒店，改成自助式KTV，沒酒沒菜，單純唱歌，竟然意外得到好評，不少人衝著金錢豹名號，進去打卡，雖然過了午夜2點就沒有客人，但已引起一陣跟風。

周永欣坦承，自助式KTV不能喝酒，不能飲食，加上警察常臨檢，每晚即使都有7成的客人，但每間包廂都坐不久，因為沒有酒菜，只有礦泉水，雖然不賺錢，但還是有客源，如果未來可以喝酒、點菜，應該也會有利潤，因此3樓維持自助式，1樓舞廳、2樓和4樓就恢復有女陪侍。

至於員工施打疫苗方面，周說，打了一劑的員工約有7成，打完2劑的有2成，公司持續要求員工盡快打完2劑，下午剛得知解禁消息，幹部們正在討論如何透過辦活動，慶祝解封，迎接老顧客上門。

小姐們更是開心可以回來上班，一名改行賣冰飲的小姐說，還好解禁，不然天氣漸涼，生意已明顯變差；一名回雲林幫父母種田的小姐則說，終於不用再戴斗笠工作了。

對於酒客而言，解不解封，差別不大，反正私下早就找小姐陪酒、伴遊，而且去酒店還得帶黃卡證明打過疫苗，不管如何，酒店復業，還是令人感到興奮。