客庄券第3波抽籤出爐！「2組幸運身分證末碼」快來對獎

▲客委會「客庄券」今（28）日進行第三波抽籤。（圖／客委會提供）

記者林育綾／台北報導

客委會「客庄券2.0」今（28）進行第三週抽籤，繼第一週抽出10萬744名、第二週9萬7893名得獎者後，今抽出身分證末2碼及末3碼「14、269」共96,646名幸運得主，可獲得每份500元客庄券，在全國11個縣市70個客家文化重點發展區使用。

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▲客庄券第三週抽籤。（圖／記者林育綾攝）

客委會推出「客庄券2.0」總預算金額為2億，總數約40萬份，每份500元。今迎來第三週抽籤，扣掉先前已抽中其他加碼券的民眾，可抽籤人數為9,122,842人，此波抽出身分證末2碼及末3碼「14、269」共96,646名幸運得主；而幸運中籤的民眾，將於隔日上午8點30分後陸續收到由共通平台發送的「中籤簡訊」，也可至共通平台查詢是否中籤。

客委會表示，每週預計抽出10萬份，但由於怕人數超過太多，因此前幾週採抽到人數超過9.5萬即停止抽籤；預計在第四週將會補足，估計總數也會超過40萬份。

▲「客庄券2.0」第三輪抽出身分證末2碼及末3碼「14、269」共96,646名幸運得主。（圖／客家委員會提供）

第一週中籤者，客委會已於10月25日發送「客庄券2.0」領取票券簡訊；而第二週中籤者將於11月1日統一發送；第三週中籤者將於11月3日發送。中籤民眾在收到領券簡訊後，只要點開簡訊中連結，並輸入身分證字號後4碼，即可取得客庄券QR Code，預計11月中旬開始用券。

▲客委會將以簡訊發送「客庄券2.0」票券。＊點圖可放大＊（圖／客委會官網）

而尚未登記的民眾，明（29）日前至五倍券共通平台登記，還有1次抽籤機會，將會在11月4日下午3點30分進行最後一輪抽籤，並舉行公開儀式暨用券記者會。

有關客庄券2.0更多詳細資訊，店家查詢、加入店家、常見問題，亦可到客委會官網「客庄券2.0專區」查詢。若有登記抽籤問題可撥打1988專線；諮詢使用客庄券可洽02-7752-7601。