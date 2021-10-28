媽寶男出車禍！被救出躺地狂喊「1句」　網笑歪：能幹嘛？

▲一名男子發生車禍被救出後，躺在地上放聲哭喊「我要找我媽」。（圖／翻攝自中國消防微博）

實習記者黃靜芸／綜合報導

小時受了傷第一句話總是先叫媽媽，大陸一名男子也是這樣。這名男子日前駕車發生車禍，由於車體嚴重凹陷變形，受困車內許久，沒想到警消到場後破壞車門將他救出後，男子躺在地上放聲哭喊「我要找我媽」。救援過程曝光，引發中國網友討論。

中國遼寧消防官方近日公布一段救援影片，表示24日發生2車對撞車禍，其中1輛車門變形嚴重，一名男性駕駛受困其中，警消到場後，立刻拆車門救人，好不容易把受困駕駛從車中抬出，他看來無明顯外傷，不過這名男子躺在地上接受救護，且情緒激動狂喊。

從影片中可以看到，他持續喊疼，口中不斷哭喊「誰來救救我」、「我要找我媽」、「媽媽」、「醫生我要找我媽」，短短30秒的影片中，這句話就已出現7次。警消人員在旁也看不下去，回覆他「堅強點小夥子，你找你媽來能幹嘛」，男子只哭喊回應「我要找我媽」。

救援影片曝光後，引發大陸網友熱議，「本來是個悲傷的事，讓他硬搞得哭笑不得」、「有點男子氣概好不好，還真上演了哭爹喊娘呢」、「你媽肯定和你說過開車要小心，你怎沒記住，這個時候才想起媽媽」，甚至有網友好奇男子媽媽來了以後的後續。

有網友笑他「這就是傳說中的媽寶男？」被其他人反駁，認為脆弱時會想到親人，「在脆弱的時候本能尋找最依賴的人，有甚麼問題嗎」、「在最無助最痛苦的時候都會喊媽媽，這不是本能反應嗎」。