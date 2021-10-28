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抨擊蔡英文「四個堅持」　孫亞夫：「法理台獨」將招來毀滅性打擊

▲▼海協會副會長孫亞夫。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸海協會前副會長孫亞夫。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦發言人馬曉光昨強力抨擊蔡英文總統提出的四個堅持，是赤裸裸的販賣「兩國論」。陸官媒《環球時報》今（28日）刊登採訪大陸海協會副會長孫亞夫專訪，內文強調，民進黨所謂「四個堅持」講的振振有詞，根本站不住腳，所謂四個堅持，最後一個都堅持不了。從法理與事實層面登充滿荒謬性，如果繼續堅持「兩國論」，為「台獨」找出路，是十分危險的行為。

針對蔡英文國慶談話提出「四個堅持」，孫亞夫表示，第一個堅持「自由民主憲政體制」，這是民進黨和台灣拒絕和平統一的人慣用的一個手法。國際社會上都反對利用「自由民主」進行分裂國家的活動。大陸方面認為「一國兩制」是實現和平統一的辦法，也是一個民主的辦法，但卻被台灣方面所拒絕。第一個「堅持」只是民進黨自我標榜，是站不住腳的。

談到第二個堅持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，孫亞夫分析，「蔡英文的理念明顯繼承李登輝「兩國論」，而且是升級版，宣傳「兩國論」達到了空前張狂的地步，但本身還是站不住腳。」但是，國際社會的普遍認識依然只有一個中國，就是中華人民共和國。

孫亞夫進一步說，李登輝提出「中華民國在台灣」是故意混淆概念，從不說清「中華民國」是個國家還是政權。如果是個國家，它怎麼會在台灣？如果是政權，那也就不是個國家；民進黨也提出「中華民國是台灣」。1999年民進黨通過「台灣前途決議文」時聲稱，「台灣是個主權獨立國家」，「依目前憲法稱為中華民國」，就是國民黨認為「掛羊頭賣狗肉」借殼上市的台獨主張。

▲▼兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

孫亞夫又指出，蔡英文「講話」中提出「中華民國台灣」。「中華民國台灣」脫胎於李登輝的「中華民國在台灣」、民進黨的「中華民國是台灣、台灣是中華民國」，這是為改「國號」探路。蔡英文10月10日「講話」中公然使用「中華民國台灣」的稱呼，已到了非常危險的地步。

最後，談到蔡英文為何此時提出「四個堅持」？孫亞夫認為，已經明顯感受到民進黨因為挑釁引發台海局勢緊張動蕩的現實危險。比如蔡英文曾說，「此時此刻的國際政治，正發生劇烈變化」、「印太區域情勢，日趨緊張複雜」。表面上，呼籲民心團結一起對抗大陸，並且刻意升高對立。實際上，「四個堅持」不能代表贊同兩岸交流合作、兩岸關係發展的台灣民意，相反是綁架台灣民意走進歷史誤區。

孫亞夫表示，「如果進行『台灣法理獨立』的冒險，將招來毀滅性打擊。」民進黨為應對台海形勢變化所做準備的方向完全錯了，恰恰是會挑起台海戰爭。如果他們執意走下去，將成為在兩岸統一時受到歷史審判的一大罪證。

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