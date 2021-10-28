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河南發現特大金礦礦體16個　黃金儲量31.55噸

▲河南新發現特大金礦礦藏，儲量約31.55噸。（圖／翻攝央視）

▲河南新發現特大金礦礦藏，儲量約31.55噸。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

河南省地礦局近日於桐柏縣朱莊鎮圍山城一帶發現特大型金礦，金礦體約16個，經估算可獲得金儲量31.55噸 ，劃分為特大型金礦，持續探勘至今年底有望發現突破50噸儲量，也讓河南省數十年來，在大陸年黃金產量持續穩坐第二名寶座。

▲河南新發現特大金礦礦藏，儲量約31.55噸。（圖／翻攝央視）

▲河南為大陸第二大金礦產地。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，河南省國土資源廳2016年在桐柏山區域內的桐柏縣老灣金礦深部及外圍普查項目中，曾發現特大金礦，含金量約為105噸，可挖80年。時間再往前推算，嵩縣金鉬多金屬礦整合勘查項目於2014年在縣城西側的大章鎮槐樹坪礦區發現了一處大型金礦礦床，含金量近40噸，預計可以開挖42年。

據悉，新發現的金礦位於桐柏山桐柏縣老灣金礦深部及外圍，金資源量預計10.496萬公斤，伴生銀資源量預計12.2038萬公斤。除特大金礦外，還新發現大量天然鹼、鉛鋅等礦產資源。

河南省金礦分布主要以小秦嶺、外方山、洛陽嵩縣、桐柏山等地為主，包括有文峪金礦、桐溝金礦、金渠金礦、秦嶺金礦、槍馬金礦、安底金礦、大湖金礦、藏珠金礦、樊岔金礦、靈湖金礦、老鴉岔金礦、潭頭金礦、上宮金礦等。

根據中國黃金協會數據，大陸全境黃金產量排在前10的省份分別是山東、河南、江西、內蒙古、雲南、湖南、甘肅、福建、湖北、新疆等，這十個省（區）黃金產量佔大陸黃金總產量的82.94%。

另據《中國黃金年鑒2020》顯示，截至2019年底，大陸黃金查明資源儲量14131.06噸，比2018年淨增492.66噸，同比增長3.61%；黃金查明資源儲量已連續5年突破1萬噸大關，自2007年起大陸黃金產量連續13年位居全球首位。

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