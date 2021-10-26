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美軍：航艦打擊群與日自衞隊南海聯合演習

▲▼ 美國海軍25日宣布，卡爾文森號航艦打擊群正與日本海上自衛隊直升機護衛艦加賀號在南海聯合作業與演習。（圖／翻攝自臉書）

▲卡爾文森號航艦打擊群與日本海上自衛隊直升機護衛艦加賀號在南海聯合作業與演習。（圖／翻攝自臉書）

文／中央社華盛頓25日綜合外電報導

美國海軍今天宣布，卡爾文森號（USS Carl Vinson,CVN 70）航艦打擊群正與日本海上自衛隊直升機護衛艦加賀號（JS Kaga,DDH 184）在南海聯合作業與演習。

美國海軍發布新聞稿指出，卡爾文森號打擊群與海上自衛隊出雲級直升機護衛艦加賀號，正在南海展開打擊群今夏部署以來首次的雙方聯合任務。

美軍並公布一張卡爾文森號、加賀號及英國海軍航艦伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）10月17日並肩航行於孟加拉灣的照片。

新聞稿指出，美日兩國部隊在南展開海上安全行動，包括飛行任務、水面和空中部隊間的戰術協調訓練、海上加油以及海上打擊演習。

卡爾文森號打擊群司令馬丁（Dan Martin）表示，聯合作業是集體海上戰備的一個關鍵，透過與盟友、夥伴在國際水、空域執行例行任務，展示對維護海空國際法的堅定承諾，確保所有國家可免於恐懼地在區域活動。

美國海軍表示，這也是航艦打擊群第2次搭配先進的F-35C艦載戰機在南海執行任務。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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