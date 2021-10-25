擾台共機集中「西南空域」　港媒：情蒐和民航考量

▲擾台共機幾乎都集中在西南空域。（圖／國防部提供）

中央社台北25日電

中共軍機頻繁擾台，並集中在台灣西南防空識別區。港媒報導，該空域面對中央山脈低於3千公尺區域，可讓共機雷達一窺台東和花蓮的空軍基地；此外相關演訓路線也是為降低對民航航線影響。

共軍軍機近年頻繁擾台，香港南華早報報導統計，自今年1月至今已累計逾450架次，超過2020年全年的380架次；而10月前4天更高達140架次，引發國際關注。

值得注意的是，擾台軍機多出現在台灣西南防空識別區（ADIZ）。報導引述中華民國海軍官校前教官呂禮詩表示，共機出現在此，和對台灣東部的空軍基地情蒐有關。

呂禮詩指，中央山脈在該區有部分海拔低於3000公尺，共機雷達系統可一窺花東的空軍基地。

花蓮的佳山基地和台東的志航基地設有地下機堡。報導指，兩座基地被500多公里長、平均海拔3000公尺的山地所圍繞，若有情況，容納的400多架軍機得以躲過共機首波襲擊。

報導引述國防部發布的共機擾台紀錄，指機種包括帶有預警及指揮系統的空警-500、轟6和殲16等，以此證明收集台灣地貌數據是共機演訓的目的。

除了情蒐，報導也指相關飛行路線是經過縝密規劃，以避免阻礙該區民航航線的營運。

北京的軍事科學智庫「遠望智庫」研究員周晨明告訴南華早報，過去只要有共機從福建基地起飛，當地民航機最多要停飛達4小時，使中國和國際民航航線都蒙受嚴重影響。

報導又引述廣州民航職業技術學院副教授綦琦表示，過去中國軍方在「中央空中交通管理委員會」中佔主導地位，而相關管理缺乏透明度和溝通，導致民航航班延誤，讓業界不滿。幾年前協商後，共軍和民航產業達成具彈性的共識，以避免衝突。

周晨明進一步指出，台灣海峽北部空域是聯通福建到上海、杭州等沿海城市的中國國內民航熱區，共機不再飛往該處，以免阻礙民航。

此外，共機也避免飛入繁忙的香港空域，而轉向西飛行。

周晨明說：「和台灣海峽及東海相比，台灣西南空域足夠寬廣，讓共機和相關艦艇得以在此演訓和舉行其他軍事活動。」

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