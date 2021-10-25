　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

擾台共機集中「西南空域」　港媒：情蒐和民航考量

▲▼運8反潛機進入我西南空域。（圖／國防部提供）

▲擾台共機幾乎都集中在西南空域。（圖／國防部提供）

中央社台北25日電

中共軍機頻繁擾台，並集中在台灣西南防空識別區。港媒報導，該空域面對中央山脈低於3千公尺區域，可讓共機雷達一窺台東和花蓮的空軍基地；此外相關演訓路線也是為降低對民航航線影響。

共軍軍機近年頻繁擾台，香港南華早報報導統計，自今年1月至今已累計逾450架次，超過2020年全年的380架次；而10月前4天更高達140架次，引發國際關注。

值得注意的是，擾台軍機多出現在台灣西南防空識別區（ADIZ）。報導引述中華民國海軍官校前教官呂禮詩表示，共機出現在此，和對台灣東部的空軍基地情蒐有關。

呂禮詩指，中央山脈在該區有部分海拔低於3000公尺，共機雷達系統可一窺花東的空軍基地。

花蓮的佳山基地和台東的志航基地設有地下機堡。報導指，兩座基地被500多公里長、平均海拔3000公尺的山地所圍繞，若有情況，容納的400多架軍機得以躲過共機首波襲擊。

報導引述國防部發布的共機擾台紀錄，指機種包括帶有預警及指揮系統的空警-500、轟6和殲16等，以此證明收集台灣地貌數據是共機演訓的目的。

除了情蒐，報導也指相關飛行路線是經過縝密規劃，以避免阻礙該區民航航線的營運。

北京的軍事科學智庫「遠望智庫」研究員周晨明告訴南華早報，過去只要有共機從福建基地起飛，當地民航機最多要停飛達4小時，使中國和國際民航航線都蒙受嚴重影響。

報導又引述廣州民航職業技術學院副教授綦琦表示，過去中國軍方在「中央空中交通管理委員會」中佔主導地位，而相關管理缺乏透明度和溝通，導致民航航班延誤，讓業界不滿。幾年前協商後，共軍和民航產業達成具彈性的共識，以避免衝突。

周晨明進一步指出，台灣海峽北部空域是聯通福建到上海、杭州等沿海城市的中國國內民航熱區，共機不再飛往該處，以免阻礙民航。

此外，共機也避免飛入繁忙的香港空域，而轉向西飛行。

周晨明說：「和台灣海峽及東海相比，台灣西南空域足夠寬廣，讓共機和相關艦艇得以在此演訓和舉行其他軍事活動。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
LINE傳SWAG片　吳夢夢告他！判決結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

擾台共機集中「西南空域」　港媒：情蒐和民航考量

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

口角衝突約談判！10人當街大亂鬥　男「被車來回輾壓」竟秒起身砸車

孟美岐爆當小三「正宮抓包開房」 認了「有交往」崩潰：為何要騙我

嬤撂狠話「抓貓回來就丟掉！」見面秒當金孫疼❤深情對唱兒歌

「蔡英文不是我們的隊友」　陳柏惟發聲要基進派人補選立委

以為小狗落水！「海豹」游進漁港　熟練探頭、潛水...吸引民眾圍觀

擾台共機集中「西南空域」　港媒：情蒐和民航考量

美國脫口秀取材台灣　林昶佐英文飆罵「中國他X的台北」也變哏

邱顯智／杜絕遊戲業者用不實廣告誘騙玩家　轉蛋法應明確規定

蕭敬騰嗆Toyz「低一等」　網到餐廳狂刷1星回戰：太無情啦

梓梓「超兇比基尼照」辣翻！　深V狂洩好身材…網：以為娜美本人

成晉生涯首支再見安：我知道阿立跑得回來！

萊恩雷諾斯新片殺青想「暫息影」！嬌妻布蕾克一秒吐槽他、金鋼狼喊＋1

陳冠宇這次不落淚對獅雪恥！一軍首勝來得突然：意想不到

泫雅罕見全脫了！上空泡澡照「渾圓半胸」身材辣瘋網：羨慕男友Dawn

周治邦／調高基本工資　政府財政比台灣勞工頭痛

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

軍武熱門新聞

擾台共機集中西南空域 港媒：情蒐和民航考量

軍官鹹濕偷情一籮筐　海軍營區淪淫區

傘兵露營詭失蹤　7天後頭顱沖上岸

速龍小組戰力驚人！成員有香港最後王牌

烏坵駐軍的故事（六）指揮官自戕

F-21戰機亮相印度航空展

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

解放軍殲-10疑似「墜毀河南」

2021全球空軍排名「台灣戰機數」全球第10

美軍MQ-9無人機空襲　擊斃蓋達組織要員

北韓譴責美國插手台灣問題 恐波及朝鮮半島局勢

美軍B-1B轟炸機飛掠黑海　俄Su-30緊急升空

更多熱門

相關新聞

北韓譴責美國插手台灣問題 恐波及朝鮮半島局勢

北韓譴責美國插手台灣問題 恐波及朝鮮半島局勢

美國總統拜登21日表示，台灣若遭中國攻擊，美方將提供防衛。對此，北韓官員23日譴責美國「魯莽」插手台灣問題，並指美國的區域軍事存在日益增加，恐對北韓造成潛在威脅。

日本防相：中國解放軍頻擾台對民主造成壓力

日本防相：中國解放軍頻擾台對民主造成壓力

解放軍殲-10疑似「墜毀河南」

解放軍殲-10疑似「墜毀河南」

美防長承諾廣泛支持台灣與歐盟

美防長承諾廣泛支持台灣與歐盟

助推火箭出問題　美極音速武器測試失敗

助推火箭出問題　美極音速武器測試失敗

關鍵字：

西南空域軍武

讀者迴響

熱門新聞

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

曾控「方媛是小三」介入她與郭富城！女星突宣布離婚

瑤瑤打BNT曝「專業穿搭」　護理師看了都認證

《康熙來了》郭鑫赴陸發展暴瘦：生為中國人很驕傲

媽媽午睡　醒來9歲兒吊死鞦韆上

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

婆婆衝到娘家罵人！驚覺車子房子「全媳婦買的」

楊冪現身機場…瘋粉大喊「我想睡你」

江俊翰站花東公路柵欄旁低頭落淚：請別再為我加油

他傳SWAG片到LINE群被判刑　法官：色情片也有著作權

米砂拍AV版《魷魚遊戲》傳回南韓！網驚呆：是台灣

屏東驚傳隨機傷人1死1重傷　警逮行兇男子釐清案情

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

陳立農被出征「台獨」　緊切割辭演台片《時光機》

鄧佳華給媽媽「孝親費金額曝」！

更多

最夯影音

更多
強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網
小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面