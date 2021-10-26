「夜校女集體吸毒」拿舊聞諷執政教育惡化　事實查核中心打臉

▲臉書流傳一則毒品流入校園假訊息，經警方及事實查核中心調查確認是10年前舊聞。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣事實查核中心指出：網路流傳包含通訊軟體LINE、臉書平台流傳「高雄某高職夜校女學生，全班四十名同學竟有三十人集體吸毒，且越陷越深、無力自拔，其中十多名女學生因缺錢買毒，竟不惜出賣靈肉，放學就直奔酒店去脫衣陪酒；這群同窗女生沈淪速度之快、禍延範圍之烈，為台灣教育史上罕見！」

該則有心人士刻意以2010年4月23日高雄市的社會新聞，散播影射台灣的校園環境惡化「綠色執政及放寬校園持毒5公克合法的教改，台灣的下一代完蛋了！」

對於上述不實的網路假訊息，台灣事實查核中心查明：該網傳新聞原始事件是某平面媒體在2010年4月23日報導，高雄某高職學生吸食毒品事件，而且是在前任總統馬英九執政期間，該假訊息刻意錯置事件時序。

另外刑事局檢視該則假訊息指出：根據目前《毒品危害防制條例》實務作為，民眾持有第三、四級毒品5克以上者，得處以刑期、併科罰金；持有三四級毒品5克以下，仍需處以罰鍰及戒毒講習。該則假網傳假訊息「放寬校園持毒5公克合法」，並不符合事實。

刑事局呼籲：網路訊息結合社群傳播迅速，提醒民眾接獲來源不明或未經證實之網路訊息應保持警覺。該則假訊息以10年前的社會新聞，影射台灣當下的教育環境惡化，顯係惡意誤植意圖，若經民眾檢舉或造成群眾誤解，警方不排除進行後續調查。

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