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連千毅小弟變詐騙首腦！曾槍擊大仁哥店面...富商慘遭騙3800萬

▲曾在高雄直播主之亂對大仁哥寵物店開槍的「阿桔」張姓男子操盤詐騙集團遭警方逮捕訊後遭法院裁定羈押。（圖／記者張君豪翻攝）

▲曾在高雄直播主之亂對大仁哥寵物店開槍的「阿桔」張姓男子操盤詐騙集團，遭警方逮捕訊後遭法院裁定羈押。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊27日宣布破獲連千毅小弟「阿桔」策畫使用假檢警老梗、詐騙數名退休銀髮族得手逾4千萬元，其中光是一名退休貿易公司涂姓被害人慘遭電話詐騙，匯出高達3千8百萬元新台幣；警方指出，張男是連千毅身邊武將，2019年高雄直播主之亂，雙方數度鬥毆，張男曾受命到「大仁哥」鄭又仁寵物店面開槍，如今又因涉詐騙案件落網相。

▲曾在高雄直播主之亂對大仁哥寵物店開槍的「阿桔」張姓男子操盤詐騙集團遭警方逮捕訊後遭法院裁定羈押。（圖／記者張君豪翻攝）

▲曾在高雄直播主之亂對大仁哥寵物店開槍的「阿桔」張姓男子操盤詐騙集團、警收網起獲大批帳戶存摺。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，阿桔操盤詐騙案件經警方調查，前後涉騙6名被害人，詐騙手法都是利用話務手撥打電話假冒健保局、台北市刑大、地檢署公務人員，對富商誆騙他們健保卡遭冒用涉入刑案，須將名下資金監管。

其中經營貿易公司退休的塗姓富商，因情急判斷錯誤，慘遭騙匯新台幣約3千8百萬元，案件經警政署165反詐騙諮詢專線列管後，發交刑事局偵七大隊展開追查，刑事局獲知上情後，會同桃園市八德、大園分局、刑大偵一隊、科偵隊、新北市蘆洲分局共組專案小組，報情桃園地檢署荒股檢察官陳彥价指揮偵辦。

▲曾在高雄直播主之亂對大仁哥寵物店開槍的「阿桔」張姓男子操盤詐騙集團遭警方逮捕訊後遭法院裁定羈押。（圖／記者張君豪翻攝）

▲曾在高雄直播主之亂對大仁哥寵物店開槍的「阿桔」張姓男子偵訊前彼此聯繫串供，訊後遭法官裁定羈押禁見。（圖／記者張君豪翻攝）

警方追查，發現被害人匯款進入人頭帳戶後，根據ATM提領地點監視器畫面，鎖定綽號阿桔的張姓主嫌（26歲）及王男、黃女等5名共犯，阿桔在策畫詐騙行動中擔任收購人頭帳戶，其他5名男女則負責提領贓款、轉帳洗錢，警方21日收網兵分多路在桃園、宜蘭等地逮捕涉案6人到案。

警方並當場查扣：本票1批、存摺1批、金融卡1批、現金109000元、手機數支、腳鐐1副、愷他命1小包、房屋契約書、記事本等證物。張男得知遭警方鎖定時，還聘請律師制定教戰守則，要求成員接受警詢一律回答不知道，也必須配合隱匿贓款流向「不知道、應該投資賠光了」。

但張嫌等人聰明反被聰明誤，由於他們到案拒絕配合查明案情，警訊後依違反詐欺、組織犯罪條例移送桃園地檢署，檢察官認為他們有隱匿案情、串供之虞向法院提出聲押，桃園地院法官裁定張嫌等5人聲押獲准，黃女獲8萬元交保候傳並限制住居。

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