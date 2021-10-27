娃娃機「放色色的東西」給人夾！沒多久全被沒收　他下場慘曝

▲陳男被依法判拘役40日，緩刑2年。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／嘉義報導

一名陳姓男子先前在嘉義某間選物販售店裡，於機台內放入印有女性裸露胸部的商品，被稽查人員發現後，同時報警處理，並扣得現場商品。對此，嘉義地院審理後，依法判其拘役40日，得易科罰金，並給予緩刑2年。

判決指出，陳男基於公然陳列猥褻物品之犯意，在嘉義某間選物販售店內的第九號機台，放置外盒印有女性裸露胸部、猥褻圖片的情趣用品，含自慰套19個、按摩棒8個，供不特定人投幣後，得以操作機台上控制按鈕，以此抓取商品，而嘉義市政府稽查人員到該處進行查核時，發現該物品有違反兒少法，之後由警方通知陳男到場，並於同日扣得娃娃機內之商品。

陳男於警詢、偵查時對於案情均坦白承認，且又有扣押筆錄、扣押物品目錄、扣押物品收據、嘉義市政府執行選物販賣機查核表、現場照片、扣按物品照片等足以佐證，因此其犯嫌堪以認定。對此，法官認為，陳男經營選物販賣機，卻未謹慎選擇陳列物品，竟意圖販售猥褻用品而公然陳列之，對社會善良風俗產生不良影響。

法官審酌，陳男智識程度為高職肄業、經濟狀況普通，未婚，平時與母親、兄長同住之家庭狀況，先前無相同類型之犯罪前科，且犯案後坦承犯行等一切情狀後，依犯公然陳列猥褻物品罪，判處其拘役40日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，並給於其緩刑2年，並須向公庫支付新台幣2萬元。