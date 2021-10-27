捐防疫物資+助弱勢施打疫苗　中美製藥獲華人金傳獎

▲前副總統吳敦義頒發誠信品牌獎給中美醫藥集團副總林命權。（圖／中美製藥提供）

記者鄧木卿／台中報導

「華人公益節」今年邁入第4年，在華人誠信品牌金傳獎項目，華人圈有11家得獎，其中4家在中部，位在彰化的中美製藥去年在全球深受新冠病毒疫情影響之下，不但捐贈1萬5千多份防疫物資以及保健產品給各縣市政府，做為居家防疫用，更捐贈施打疫苗後可減輕不適的物資，並協助弱勢施打疫苗，此外，為感念第一線醫護人員抗疫辛勞，還捐給雙北醫院餐盒，廣獲各界肯定。

▲中美醫藥集團品牌總監林宜琳領取金傳。（圖／中美製藥提供）

中美兄弟製藥自1936年創業以來，85年來不斷投入公益事業，董事長林本源表示，身為一個老字號家族企業，傳承四代人的理念與家族精神就是「以善以愛傳家」，誠信務實經營，並努力用企業力量回饋社會，持續用心推出安全、有效、值得信賴的產品，守護全民健康，做有益人群的事。

「華人公益節」評審內容從公司治理、企業誠信、社會參與、環境保護等四大面向，探討企業如何從利他精神出發，創造社會價值，董事長林本源不但獲選為2021年年度「華人公益大使」，表彰其對台灣社會的個人奉獻，創立85年的中美製藥同步榮獲「誠信品牌金傳獎」，雙料殊榮，可說是實至名歸。

今年榮獲「華人誠信品牌金傳獎」有11家，其中2家在馬來西亞，高雄1家，台中3家、桃園1家，雲林2家，台北2家，彰化1家。