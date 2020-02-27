彰府成立「居家檢疫中心」　慈濟捐千份「安心祝福包」共同防疫

▲彰化縣政府居家檢疫居家隔離關懷服務中心揭牌。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

因為新冠肺炎影響，居家隔離或檢疫民眾必須配合中央防疫政策，14天不得外出，日常生活上有許多不便，彰化縣政府下午成立「彰化縣政府居家檢疫/居家隔離關懷服務中心」，中美製藥公司與佛教慈濟基金會捐贈1000份「安心祝福包」保健防疫物資，期望政府、民間共同發揮愛心，一起度過疫情。

▲安心福氣包。

彰化縣政府指出，居家隔離或檢疫民眾配合中央防疫政策，長達14天檢疫期，日常生活上將有許多不便，關懷中心整合縣府衛生局、警察局、環保局、民政處、社會處、教育處、勞工處、行政處、新聞處、計畫處等單位，確保民眾於居家檢疫及居家隔離期間能獲得各項生活、心理及就醫支持。

▲彰化縣政府居家檢疫居家隔離關懷服務中心揭牌大合照。

慈濟基金會指出，身為社會的一份子必須彼此關心、關懷，藉由這次機會提供一些增強身心靈方面及身體抵抗力的用品，包括營養補給、防疫保健及心靈祝福，希望給這些為了大家的健康、必須犧牲14天的時間進行居家隔離或檢疫的民眾一些心理的依靠，同時表達外界民眾對他們的支持，也特別感恩中美製藥董事長林本源捐贈保健產品，期望政府、民間共同發揮愛心，一起度過疫情。

▲中美製藥與慈濟送千份安心福氣包。

縣長王惠美指出，居家檢疫及隔離民眾在14天檢疫期間，如有健康管理、醫藥服務、送餐協助或垃圾清運等需求，都請撥打「關懷專線04-753-1366」，由關懷中心輪值人員接聽並回應，服務時間為每周一至周五上午8時至下午5時30分，如遇夜間及假日，將由縣府服務中心人員回覆，若是一般民眾有防疫相關疑問，請直接撥打防疫專線1922及時處理。

►腦公！你不可以賴帳喔